مخاطرات سفرهای خارجی پاییزی/کاهش قیمت تورهای گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل پاییز به خصوص در ماه های آبان و آذر گردشگران خارجی بیشتری به ایران می آیند و این دو ماه از سال را به همراه ماه های اردیبهشت و خرداد، فصل پیک گردشگری خارجی می نامند حتی چند روز پیش نیز برای دهمین بار قطار لوکس گردشگران اروپایی به ایران آمد و سر از شهر یزد درآورد.

مراکز گردشگری زیادی در شهرهای پرمسافر مانند اصفهان، یزد و شیراز میزبان مسافران خارجی هستند، اما در عین حال با وجود آنکه در نیمه جنوبی ایران اکنون آب و هوا مناسب است اما شهرهای جنوبی هنوز کمترین مسافر خارجی را دارد. از سوی دیگر، سفرهای خارجی ایرانیان نیز مدتی است که تحت تاثیر برخی از عوامل قرار گرفته است.

سفر به ترکیه آنطور که سفیر این کشور گفته است ۳۰ درصد کاهش داشته چراکه شهرهای استانبول و آنتالیا در این کشور برای گردشگران ناامن شده و گردشگران ایرانی نیز کمتر به این کشور سفر می کنند. اکنون تورهای گردشگری ترکیه با وجود همه اتفاقاتی که در جریان است به قیمت بسیار نازلی فروخته می شود. پکیج سفر به استانبول برای یک هفته با پرواز خارجی فقط ۸۰۰ هزار تومان و برای شهر آنتالیا نیز یک میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است.

سفر به تایلند نیز پس از مرگ پادشاه و اعلام بسته بودن دو مرکز گردشگری مهم در بانکوک باعث شده تا کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند، زمان سفر خود را به وقت دیگری موکول کنند. هر چند که نهاد گردشگری تایلند اعلام کرده که عزای عمومی یکساله در این کشور به معنای ایجاد محدودیت برای گردشگری آنجا نیست با این وجود، تورهای گردشگری سفر به تایلند حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک هفته اقامت در هتل های سه ستاره بانکوک کاهش داشته است.

عامل دیگری که در کاهش قیمت سفر به تایلند نقش داشته، شیوع ویروی زیکا و هشدارهای وزارت بهداشت ایران و سفارتخانه های ایران بوده است که اعلام کرده اند سفر به سه کشور تایلند، مالزی و سنگاپور باید به دفاتر مسافرتی اعلام شود تا اگر گردشگران ایرانی قصد سفر دارند به آنها درباره رعایت موارد بهداشتی هشدارهای لازم را بدهند. از این رو، سفر به مالزی نیز تقریبا از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده به نحوی که اکنون این تورها برای یک هفته اقامت در هتل سه ستاره از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

هزینه سفر به گرجستان نیز به دلیل بارش برف و آغاز فصل سرما کاهش چشمگیری داشته است. این تورهای گردشگری که در فصل تابستان با استقبال زیادی روبرو شده بود، در فصل پاییز از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان برای اقامت در هتل‌های سه ستاره به مدت سه شب رسیده است. این کاهش قیمت چشمگیر آنطور که فعالان دفاتر مسافرتی معتقدند به دلیل چارتر شدن هتل های تفلیس توسط یکی از سرمایه داران ایرانی نیز هست، اما سردی هوای تفلیس و باتومی نیز عامل مهمی برای کاهش سفر و قیمت تورهای گردشگری این کشور شده است.

سفر به روسیه نیز به دلیل سردی بیش از اندازه هوا، ایرانیان را از رفتن به این کشور در فصل پاییز منصرف می کند. تورهای گردشگری این کشور نیز اکنون با ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت مواجه شده است البته انتظار می رود که با لغو ویزای روسیه برای ایرانی ها این تورها باز هم با کاهش نرخ مواجه شوند. نرخ تورهای روسیه اکنون از ۵ میلیون تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.