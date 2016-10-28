عضو کمیته فتح فلسطین: گزینه مقابله با اسرائیل بر روی میز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عباس زکی» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در سخنانی بر مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، «عباس زکی» در سخنانی اظهار داشت: گزینه های مقابله با اسرائیل در چارچوب وحدت و همبستگی فلسطین بر روی میز است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در صورتی که جنبش فتح نتواند خود را با واقعیت وفق دهد، احتمالا با جدا شدن برخی اعضا مواجه خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که در خصوص واقعیت داخلی فلسطین تجدیدنظر گردد.

عباس زکی چند ماه پیش نیز ضمن عذرخواهی از جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر دیدار «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با «مریم رجوی» رئیس گروهک تروریستی منافقین در پاریس، این دیدار را کم اهمیت توصیف کرد.

در همین راستا شایان ذکر است «رمضان عبدالله شلح» رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطنی طرحی 10 ماده ای را برای بهبود اوضاع داخلی فلسطین ارائه داد که با استقبال گروه های فلسطینی مواجه شد.

گفتنی است، روز پنج شنبه نیز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با «خالد مشعل» رئیس و اسماعیل هنیه نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در دوحه ـ پایتخت قطر ـ دیدار و گفتگو کرد.

عباس در دیدار با مشعل و هنیه مسائل مختلف را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم از سر گیری گفتگوهای آشتی ملی میان دو جنبش فتح و حماس در دوحه تاکید کرد.