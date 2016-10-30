نگاه ایران به کُردها امنیتی نیست/لزوم توجه به محتوای یادواره شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه ویژگی بارز مردم کردستان فرهنگی بودن آنها است، گفت: دو هدف در فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برنامگذاری کردستان به عنوان استان فرهنگی وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای فرهنگی استان کردستان، اضافه کرد: یکی ازاین اهداف بیان واقعیت فرهنگی بودن کردستان و دیگری از بین بردن نگاه امنیتی مردم و مسئولان نسبت به این استان است.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران نگاه امنیتی نسبت به کردستان و کُردها ندارد، اظهارداشت: متاسفانه هنوز لایه هایی از نگاه امنیتی در نقاط مختلف کشور نسبت به منطقه ما وجود دارد که باید در راستای برطرف کردن آن تلاش کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا و لزوم توجه بهتر به آنها، بیان کرد: برگزاری یادواره ها از نظر کمی زیاد مهم نیست آنچه حائز اهمیت است محتوای آنهاست که باید به گونه ای قابل قبول و تاثیرگذار باشد.

زاهدی با اشاره به اینکه سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در برگزاری یادواره ها با بنیاد شهید هماهنگی می کنند، ادامه داد: برخی از ارگان ها و نهادها بدون هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام به برگزاری یادواره شهدا می کنند که از این به بعد تمامی سازمان ها و نهادهایی که قصد برگزاری یادواره شهدا را دارند ملزم اند با بنیاد هماهنگی کنند.

وی بیان کرد: انتظار می رود نسلی که مستقیما با انقلاب و جنگ درگیر بودند کتاب ها و آثاری که با موضوع شهید وشهادت و دفاع مقدس نگاشته می شود را برای جلوگیری از تحریف واقعیت ها، نقد کنند.

وی با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت های دفاع مقدس، ادامه داد: داستان فیلم شیار ۱۴۳ برگرفته از زندگی مادر یکی از شهدای شهرستان بیجار بود که متاسفانه تحریف شد و به نام منطقه دیگری تولید و پخش شد.

استاندار کردستان عنوان کرد: گروهی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش های دفاع مقدس در استان تشکیل شود و سوژه های فراوانی که در زمینه دفاع مقدس در استان وجود دارد را در اختیار فیلم سازان قرار دهند.

زاهدی اظهارداشت: استان هایی که در خط مقدم جبهه نبودند امروز دارای باغ موزه دفاع مقدس هستند ولی کردستان علی رغم اینکه بیش از سایر استان ها درگیر جنگ تحمیلی بود هنوز فاقد باغ موزه است.

وی از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان خواست به مطبوعات محلی ابلاغ کنند که به موضوع ایثار و شهادت بیشتر بپردازند و در این راستا از ظرفیت های رسانه های جمعی کردستان بهره برداری شود.