اکباتان جزیره ای جدا از تهران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در سلسله بازدیدهای خود از محلات پایتخت، ضمن حضور در شهرک اکباتان، با ساکنان این شهرک غربی تهران دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

محمد حقّانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم ترین مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب اهالی شهرک اکباتان گفت: موضوع مشکلات ترافیکی فاز دو، پارکینگ مترو، ساختمان دارالقرآن، اتمام ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرک، جلوگیری از توسعه بیشتر پروژه ۱۹ هکتاری مگامال و بیمارستان صارم و فقدان پارکینگ این بیمارستان و نیز رسیدگی به وضعیت فضای سبز، از جمله موضوعات مطروحه از سوی ساکنان این شهرک بود.

وی با بیان این که حل معضل ترافیکی میدان میوه و تره بار، تعمیر نرده های خراب غرب شهرک، جلوگیری از صدور مجوزهای جدید جهت ایجاد مغازه های تجاری، معضل ترافیکی ورودی های شهرک از کوچه های بیمه، رسیدگی به وضعیت گودبرداری شرکت لیزینگ شهر، ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده باغ شرافت و قطع درختان در بلوار اصلی شهرک، از دیگر مسائل طرح شده به وسیله شهروندان شهرک اکباتان بود.

طرح تفصیلی تهران که قرار بود ۳ ماه بعد از طرح جامع آماده شود ۶ سال بعد ارائه شد

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسه ای که با حضور شهردار منطقه ۵ و مسئولان این منطقه و حدود ۱۵۰ نفر از اهالی شهرک اکباتان برگزار شد، اظهار کرد: شهرک اکباتان، جزیره ای جدا افتاده از تهران نیست و ساکنان این شهرک که با ۶ کیلومتر مربع وسعت، ۱۵ هزار واحد مسکونی را در خود جای داده نیز شهروندان همین کلان شهر هستند و باید در شان ۵۰ هزار ساکن این شهرک رفتار کرد.

حقّانی با بیان این که مصوبات کمیسیون ماده پنج برای احداث و توسعه پروژه مگامال و نیز ساخت فاز نخست و مجوز فاز دوم بیمارستان صارم از ابتدا غلط بوده، تصریح کرد: تعرض به اراضی شهرک اکباتان به ویژه فضای سبز این شهرک تحت هر عنوان خطایی بزرگ است، ضمن این که توسعه پروژه مگامال و ترافیک ناشی از آن و تردد کامیون ها و کامیونت های حمل مصالح، اهالی شهرک اکباتان به ویژه محدوده میدان شهید صارمی را به زحمت انداخته است.

وی با تأکید بر این که طرح جامع شهر تهران، سال ۸۵ تهیه و مقرر شد ۳ ماه بعد طرح تفصیلی ارائه شود اما این ۳ ماه ۶ سال شد و همین تأخیر طولانی، موجب شد مشکلاتی برای تهران ایجاد شود، اضافه کرد: در همین ۶ سال، اکثر باغات، فضای سبز و اراضی گیاهی که ذخیره گاه های حیاتی شهر تهران محسوب می شدند، بدون حساب و کتاب اِشغال شده و نابود شدند و به جای آنها ساختمان های سر به فلک کشیده شده و برج ها و مگامال ها سر بر آوردند.

تصمیمات غیراصولی کمیسیون ماده ۵ در دو دولت قبل بزرگ ترین ضربه را به تهران زد

حقّانی با بیان این که طرح جامع شهر تهران، طرحی انسان محور است و نباید اجازه داده شود طرح تفصیلی از محورهای طرح جامع عدول کند، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۵ در دو دولت قبل، کاملاً مسیر غیرقانونی را در پیش گرفت و با تصمیمات غیراصولی خود که امروز شاهد آثار و نتایج آن هستیم، بزرگ ترین ضربه را به شهر تهران و شهروندان بی پناه آن وارد کرد.

وی در پایان با تأکید بر این که نظام اسلامی ما بر آمده از اراده و خواست مردم است و بر اساس رأی و نظر مردم اداره می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، شهروندان باید بر روی حقوق حقه شهروندی خویش پایداری کنند و با پرسشگری و مطالبه گری از مسئولان، خواسته های بر حق خود را مطالبه کنند.