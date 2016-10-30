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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

فرماندار دیلم:

بزرگراه دیلم به گناوه امسال تکمیل می‌شود

بزرگراه دیلم به گناوه امسال تکمیل می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان دیلم از تکمیل بزرگراه دیلم به گناوه تا پایان امسال خبر داد.

به گارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، حسن اسماعیلی با اشاره به موقعیت و ظرفیت‌های بخش امام حسن(ع) افزود: این منطقه مهم ساحلی از قابلیت‌های مهمی در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، شیلاتی و صنعتی برخوردار است.

وی از تکمیل بزرگراه دیلم به گناوه تا پایان امسال خبرداد و گفت: بر اساس وعده‌های ارائه شده این بزرگراه تا پایان امسال تکمیل می‌شود تا یکی از مطالبات مردم این شهرستان محقق شود.

فرماندار دیلم بر تسریع در تکمیل مجتمع فرهنگی هنری بندر امام حسن(ع) تاکید کرد و افزود: اجرای این مجتمع از مطالبات مردم اجرایی شده که برای تکمیل ان نیاز به نگاه ویژه در تامین اعتبارات لازم است.

کد مطلب 3809710

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