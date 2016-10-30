جلیل اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام دو نوع سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی برای توسعه طرح‌ها و زیرساخت‌های بنادر کشور خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری دولتی بیشتر ماهیت زیربنایی داشته و مربوط به پروژه‌های بزرگ و ملی است؛ اما سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ماهیت روبنایی دارد و مربوط به ارائه خدمات بندری و دریایی می‌شود.

وی اظهار داشت: حوزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بیشتر مربوط به احداث پایانه‌های لجستیکی، ایجاد پایانه‌های انبارداری و ارائه خدمات مربوط به ارزش افزوده می‌شود. بر این اساس، یکی از مهمترین طرح‌های سازمان بنادر، ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تجاری در محور شرق و فاز یک بندر چابهار است.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی افزود: افزایش ظرفیت کانتینری در پایانه‌های ۲ و ۳ بندر شهیدرجایی هم از پروژه‌های مهم سازمان بنادر است؛ ضمن اینکه در پایانه‌های غلات و مواد معدنی در بندر شهیدرجایی و بندر امام خمینی(ره) هم، پروژه‌هایی آغاز شده است.

اسلامی تصریح کرد: پروژه‌های بسیاری در حوزه بانکرینگ(سوخت‌رسانی) و همچنین افزایش ظرفیت‌های صادراتی بنادر آغاز به کار کرده است که این اقدامات با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های مربوط به این حوزه است.

به گفته ویی، بر اساس برنامه قرار است در سال‌جاری رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه طرح‌ها و زیرساخت‌های بنادر کشور اختصاص یابد که این رقم مربوط به پیشرفت پروژه‌ها در پس‌کرانه‌های بندری، بنادر خصوصی و کوچک و همچنین درحوزه خدمات بندری است.