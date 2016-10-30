مزاحم اینترنتی توسط پلیس فتای دزفول به دام افتاد

سرهنگ علی الهامی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت فردی مبنی بر ایجاد مزاحمت اینترنتی و دریافت پیام های توهین آمیز در شبکه اجتماعی اینستاگرام از سوی شخصی ناشناس، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتای دزفول با اقدام فنی و تخصصی متهم را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده نیروی انتظامی دزفول گفت: متهم دستگیر شده در بازجویی پلیس فتا با مشاهده مدارک به بزه انتسابی اعتراف کرد و تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ الهامی، نسبت به هر گونه مزاحمت در فضای مجازی به کاربران اینترنتی و شبکه های مجازی هشدار داد و افزود: ایجاد مزاحمت برای افراد در شبکه های اجتماعی به هر دلیلی تخلف بوده و پلیس فتا ضمن شناسایی و دستگیری افراد متخلف قاطعانه با آنان برخورد می کند.