ثبت پیشینه تاریخ ورزش همدان در آرشیو ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار مدیر کل ورزش و جوانان استان و هیئت همراه از مرکز اسناد و کتابخانه ملی همدان افزود: طی توافق مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان و اداره کل ورزش و جوانان استان، پیشینه تاریخی رشته های مختلف ورزشی همدان در آرشیو ملی ایران ثبت خواهد شد.

علیرضا تکلو گفت: استان همدان دارای پیشینه ورزشی پر افتخاری است و پیشکسوتان بسیاری در رشته های مختلف ورزشی کشور از مردم ورزش دوست استان همدان هستند که این پیشینه غرور آمیز و این چهره های نام آشنای ورزش استان باید به عنوان بخشی از میراث مکتوب همدن در آرشیو ملی ایران ثبت شود.

وی اضافه کرد: با توجه به علاقه و تاکید مدیر کل و مجموعه مدیریتی اداره کل ورزش و جوانان استان که همگی از مدیران پر تلاش و آینده نگر استان هستند، به زودی با توافق طرفین و تدوین دستور العمل اجرایی مشخص نسبن به اجرای هر چه سریعتر و مطلوب این طرح اقدام و تاریخ ورزش همدان در قالب های مختلف اسنادی و مصاحبه تاریخ شفاهی ثبت و نگهداری خواهد شد.

وی برگزاری چندین نمایشگاه از اسناد و عکس های تاریخی، برگزاری کارگاه توجیهی برای روسا و دبیران هیئت های ورزشی، انجام مصاحبه تاریخ شفاهی با پیشکسوتان ورزشی استان و تالیف کتاب های تاریخ ورزش در همدان را از برنامه های پیش رو در رسیدن به این هدف برشمرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اشاره به اهمیت ثبت تاریخ ورزش همدان به عنوان یکی از استان های پیش رو در ورزش نوین و ورزش های باستانی افزود: تا کنون تاریخ و سابقه رشته های مختلف ورزشی در همدان در یک قالب متحد و به هم پیوسته ثبت و مستند نشده است.

رسول منعم گفت: امیدواریم با همکاری مدیریت منطقه غرب کشور سابقه درخشان رشته های مختلف ورزشی استان به خصوص رشته های فوتبال، کوهنوردی، دوچرخه سواری، اسب دوانی و ورزش های باستانی و سایر رشته ها ثبت و در قالب های مختلف به مردم و جامعه ورزشی کشور معرفی شود.

وی پیشکسوتان ورزش استان را سرمایه های انسانی و معنوی ورزش در همدان و کشور دانست و افزود: زندگینامه، خاطرات، نظرات و دیدگاه های این ورزشکاران پیشکسوت به عنوان راهنمای حرکت رو به جلو و در راستای پیشرفت ورزش استان باید ثبت و نگهداری شود.