آغاز طرح گردآوری اسناد و تصاویر تاریخ ورزش همدان

همدان- مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب گفت: طرح گردآوری و صیانت از اسناد و تصاویر تاریخ ورزش این دیار رسماً آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی پیش از ظهر شنبه در نشست با جمعی از پیشکسوتان نامدار ورزش همدان با قدردانی از تلاش‌ها و افتخارات ورزشکاران همدانی در دهه‌های گذشته، همدان را یکی از قطب‌های مهم ورزشی کشور در رشته‌های گوناگون دانست و اظهار کرد: بسیاری از افتخارات ملی و بین‌المللی ورزش ایران توسط فرزندان این دیار رقم خورده و اکنون وظیفه ماست که این تاریخ درخشان را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های این مدیریت برای مصاحبه‌های تاریخ شفاهی با پیشکسوتان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این کار تاکنون انجام شده و قصد داریم آن را به‌طور گسترده ادامه دهیم. همچنین، تدوین و انتشار کتاب تاریخچه رشته‌های ورزشی همدان در دستور کار قرار دارد تا این گنجینه ارزشمند در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در پایان از همه پیشکسوتان، به‌ویژه بانوان ورزشکار همدانی دعوت کرد با اهدای اسناد، عکس‌ها و مدارک شخصی خود به آرشیو ملی ایران، در این رسالت فرهنگی مشارکت کنند تا این میراث گران‌بها به شکل استاندارد و ایمن نگهداری و در اختیار محققان تاریخ ورزش همدان قرار گیرد.

