آغاز طرح گردآوری اسناد و تصاویر تاریخ ورزش همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی پیش از ظهر شنبه در نشست با جمعی از پیشکسوتان نامدار ورزش همدان با قدردانی از تلاش‌ها و افتخارات ورزشکاران همدانی در دهه‌های گذشته، همدان را یکی از قطب‌های مهم ورزشی کشور در رشته‌های گوناگون دانست و اظهار کرد: بسیاری از افتخارات ملی و بین‌المللی ورزش ایران توسط فرزندان این دیار رقم خورده و اکنون وظیفه ماست که این تاریخ درخشان را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های این مدیریت برای مصاحبه‌های تاریخ شفاهی با پیشکسوتان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این کار تاکنون انجام شده و قصد داریم آن را به‌طور گسترده ادامه دهیم. همچنین، تدوین و انتشار کتاب تاریخچه رشته‌های ورزشی همدان در دستور کار قرار دارد تا این گنجینه ارزشمند در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در پایان از همه پیشکسوتان، به‌ویژه بانوان ورزشکار همدانی دعوت کرد با اهدای اسناد، عکس‌ها و مدارک شخصی خود به آرشیو ملی ایران، در این رسالت فرهنگی مشارکت کنند تا این میراث گران‌بها به شکل استاندارد و ایمن نگهداری و در اختیار محققان تاریخ ورزش همدان قرار گیرد.