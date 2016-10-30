اجرای طرح جامع حمل و نقلی استان هرمزگان به طور جدی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عباس شیرخانلو در جلسه شورای ترافیک استان هرمزگان، عنوان کرد: اجرای طرح ها و برنامه ها براساس اسناد فرادستی و از پیش تعیین شده نظیر طرح جامع حمل و نقلی و طرح های ساماندهی در این زمینه باید به طور جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: رسیدن به اهداف شورای ترافیک از جمله ایجاد ایمنی در حمل ونقل و ترافیک و کاهش حوادث ترافیکی نیازمند همکاری و جدیت همه دستگاه های اجرایی و نهادها، به خصوص اعضای شورای ترافیک استان و شهرستان هاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: با اجرای صحیح و به موقع طرح های جامع حمل و نقلی در سطح شهرهای استان، توسعه و بهسازی محورهای برون شهری وبرنامه ریزی در جهت افزایش فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی، ضمن کاهش خسارات و حوادث رانندگی و افزایش سطح سلامت اقشار جامعه، در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.