  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

اجرای طرح جامع حمل و نقلی استان هرمزگان به طور جدی پیگیری شود

اجرای طرح جامع حمل و نقلی استان هرمزگان به طور جدی پیگیری شود

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خواستار پیگیری جدی اجرای طرح جامع حمل و نقلی استان هرمزگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عباس شیرخانلو در جلسه شورای ترافیک استان هرمزگان، عنوان کرد: اجرای طرح ها و برنامه ها براساس اسناد فرادستی و از پیش تعیین شده نظیر طرح جامع حمل و نقلی و طرح های ساماندهی در این زمینه باید به طور جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: رسیدن به اهداف شورای ترافیک از جمله ایجاد ایمنی در حمل ونقل و ترافیک و کاهش حوادث ترافیکی نیازمند همکاری و جدیت همه دستگاه های اجرایی و نهادها، به خصوص اعضای شورای ترافیک استان و شهرستان هاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: با اجرای صحیح و به موقع طرح های جامع حمل و نقلی در سطح شهرهای استان، توسعه و بهسازی محورهای برون شهری وبرنامه ریزی در جهت افزایش فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی، ضمن کاهش خسارات و حوادث رانندگی و افزایش سطح سلامت اقشار جامعه، در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.

کد مطلب 3810358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها