به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم لطفیان عصر یکشنبه در نشست روسای هیئت‌های مذهبی و کانون مداحان استان خراسان جنوبی گفت: پس از عاشورا دشمن تاکتیک خویش را از جنگ سخت به مبارزه نرم تغییر داد و به همین مناسبت امام زین العابدین (ع) بنیانگذار جنگ نرم در میان امامان معصوم هستند.

وی با توصیه به پرداختن به محتوای صحیفه سجادیه گفت: هیئت های مذهبی باید کرسی تبیین درس‌های صحیفه سجادیه ایجاد کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی با اشاره به به فرازهایی از زیارت عاشورا گفت: مفاهیم عمیقی در این زیارت بزرگ وجود دارد که ضروری است در جلسات مذهبی این مفاهیم عمیق را تبیین کنیم.

حجت الاسلام لطفیان گفت: مبارزه با ولنگاری فرهنگی، فتنه‌های سیاسی آرایش‌های نظامی برای ضربه به جبهه حق و فتنه‌های اجتماعی که به بی تفاوتی و انزوای خواص اهل حق می‌انجامد از اصول محتوایی زیارت عاشوراست.

وی با اشاره به انتظارات مقام معظم رهبری از هیئت‌های مذهبی گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند هیئت‌های مذهبی باید کلاس درس باشند، هیئت‌های مذهبی نمی‌توانند سکولار باشند و کارکرد اجتماعی داشته باشند، بنابراین هیئات های مذهبی در راستای انتظارات مقام معظم رهبری برنامه ریزی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی بهترین پایگاه برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.