  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

درس‌های سیاسی زیارت عاشورا در هیئت های مذهبی تبیین شود

درس‌های سیاسی زیارت عاشورا در هیئت های مذهبی تبیین شود

بیرجند-مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر تبیین درس‌های سیاسی زیارت عاشورا در هیئت های مذهبی تاکید کرد وگفت:مفاهیم عمیقی در این زیارت وجود دارد که باید در جلسات مذهبی به آنها پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم لطفیان عصر یکشنبه در نشست روسای هیئت‌های مذهبی و کانون مداحان استان خراسان جنوبی گفت: پس از عاشورا دشمن تاکتیک خویش را از جنگ سخت به مبارزه نرم تغییر داد و به همین مناسبت امام زین العابدین (ع) بنیانگذار جنگ نرم در میان امامان معصوم هستند.

وی با توصیه به پرداختن به محتوای صحیفه سجادیه گفت: هیئت های مذهبی باید کرسی تبیین درس‌های صحیفه سجادیه ایجاد کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی با اشاره به به فرازهایی از زیارت عاشورا گفت: مفاهیم عمیقی در این زیارت بزرگ وجود دارد که ضروری است در جلسات مذهبی این مفاهیم عمیق را تبیین کنیم.

حجت الاسلام لطفیان گفت: مبارزه با ولنگاری فرهنگی، فتنه‌های سیاسی آرایش‌های نظامی برای ضربه به جبهه حق و فتنه‌های اجتماعی که به بی تفاوتی و انزوای خواص اهل حق می‌انجامد از اصول محتوایی زیارت عاشوراست.

وی با اشاره به انتظارات مقام معظم رهبری از هیئت‌های مذهبی گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند هیئت‌های مذهبی باید کلاس درس باشند، هیئت‌های مذهبی نمی‌توانند سکولار باشند و کارکرد اجتماعی داشته باشند، بنابراین هیئات های مذهبی در راستای انتظارات مقام معظم رهبری برنامه ریزی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی بهترین پایگاه برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است.

کد مطلب 3810510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها