خشونت مسلحانه در آمریکا حادثه ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیراندازی در بخش «پرنس جرج» از توابع شهر «واشنگتن» واقع در ایالت «مریلند» آمریکا چهار زخمی و دو کشته بر جا گذاشت.

دو نوجوان ۱۴ و ۱۸ ساله کشته شدند و حال یک نفر از مجروحان نیز وخیم اعلام می شود.

تاکنون هیچ مظنونی در رابطه با این حادثه تیراندازی که گمان می رود تعمدی بوده دستگیر نشده است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

گفتنی است که خشونت مسلحانه به یکی از معضلات فرهنگی و در عین حال درگیری های سیاسی آمریکا تبدیل شده است. در سال های اخیر، جمهوریخواهان حاکم بر کنگره با استناد به حق دفاع شخصی و در واقع برای رونق بخشیدن به بازار فروش سلاح مانع از تصویب طرح اعمال محدودیت بر حمل اسلحه شده اند.