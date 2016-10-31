به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای نخستین جشنواره فرهنگی هنری «ایران ساخت» صبح امروز ۱۰ آبان در خانه هنرمندان ایران و با حضور مجتبی آقایی دبیر بخش تجسمی جشنواره و شهرام بابایی مدیراجرایی بخش هنرهای تجسمی برگزار شد.

در ابتدای نشست شهرام بابایی با اشاره به تاریخ پایان دریافت آثار و زمان برگزاری جشنواره گفت: جشنواره ایران ساخت از ۱۶ تا ۱۸دی ماه برگزار می شود. آخرین مهلت ارسال آثار اول آذرماه است اعلام نتایج آثار منتخب ۱۵ آذرماه و اسامی منتخب جشنواره روز اختتامیه معرفی می شود.

وی تعداد آثار ارسالی تا این زمان را ۹۷ اثر از ۷۳ هنرمند در بخش گرافیک و عکس ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد تا پایان مهلت ارائه آثار تعداد قابل توجهی اثر به جشنواره ارسال شود.

مجتبی آقایی نیز درباره اهداف و رویکردهای این جشنواره با اشاره به اینکه نقطه افتراق این جشنواره با دیگر جشنواره های هنری «ترویجی» بودن آن است گفت: در کشور ما جشنواره های مختلفی با رویکردهای صرفا هنری برگزار می شود اما هدف عمده ما در برگزاری این جشنواره تحقق یک هدف ترویجی است که منافع ملی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: این رخداد هنری بیشتر جنبه کاربردی دارد و قرار است یک فرهنگسازی در زمینه اشتغال و تبلیغ استفاده از تولیدات داخلی داشته باشد. هنرهای تجسمی با توجه به گستردگی که نزد مخاطب عام دارد و رخنه ای که در بطن زندگی همه مردم دارد فضای خوبی برای تبیین اهداف ملی ایجاد می کند.

آقایی با بیان اینکه امیدواریم در سالهای دیگر به جز بخش گرافیک و عکس و کاریکاتور بخش های دیگری از حوزه تجسمی نیز به آن اضافه شود بیان کرد: هر چند برای فرهنگسازی عرصه گرافیک و عکس ظرفیت موثرتری دارند و بیشتر می توانند در خدمت اهداف کاربردی باشند. این را هم بگویم که متاسفانه نظام آموزشی ما به سمت کاربردی کردن هنر نرفته است و ما رویکر و مصادیق عینی را در بحث آموزش نمی بینیم.

وی ابراز امیدواری کرد هنرمندان صاحب نام نیز در این جشنواره شرکت کنند و گفت: معمولا در این جشنواره ها و به دلیل رقابتی بودن جشنواره ها برخی هنرمندان صاحب نام در آن شرکت نمی کنند اما با توجه به اینکه این حرکت یک حرکت ملی است امیدواریم هنرمندان صاحب نام به عنوان یک وظیفه ملی در این جشنواره شرکت کنند و اگر تقاضایی هم از طرف هنرمندان باشد می توانیم بخش غیر رقابتی را در این جشنواره راه بیاندازیم.

دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه در داوری این جشنواره بیشتر ملاک رعایت هدف جشنواره است تا ملاک های هنری صرف، در این باره گفت: همانطور که گفتم چون ما یک جشنواره «ترویجی» برگزار می کنیم مهمترین ملاک داوری رعایت هدف جشنواره است و از آنجا که بخش مردمی در این جشنواره بسیار مهم است ملاک های تخصصی در درجه دوم اهمیت است. برای همین به شرکت کنندگان توصیه می کنم وارد مباحث پیچیده فنی در خلق آثار نشوند و بیشتر موضوع و گویایی آن را مدنظر قرار دهند. رویکرد ما هم کاملا مشخص است. ترویج فرهنگ کمک به اشتغال در سطح ملی و همچنین حمایت از تولید ملی از اهداف اصلی ما در این جشنواره است.

شهرام بابایی در ادامه درباره جوایز این جشنواره توضیح داد: ما جوایز را در دو سطح پیش بینی کردیم. در سطح حرفه ای در هر بخش نفرات اول تا سوم به ترتیب چهار میلیون تومان، سه میلیون تومان و دو میلیون تومان دریافت می کنند و در سطح مردمی سه برگزیده خواهیم داشت که هر کدام یک میلیون تومان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: ما فراخوان این جشنواره را به کلیه دانشگاه های معتبر هنری کشور ارسال کرده ایم و از طریق فرهنگسراها نیز اطلاع رسانی می شود.

به گفته وی همزمان با زمان برپایی جشنواره در نیمه دی ماه نمایشگاهی از آثار منتخب این جشنواره در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

مجتبی آقایی در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این جشنواره به گفته شما جشنواره ای «ترویجی» است به جز برپایی نمایشگاه چه تمهیدی برای نفوذ آثار برگزیده در سطح جامعه اندیشیده اید نیز گفت: تمهیدات ما یک بحث است و کمک دوستان در ارگان های مختلف یک بحث دیگر. در حال حاضر شهرداری بنرهایی را در سطح شهر نصب کرده است که مردم را متوجه موضوع توجه به تولید ملی بکند. ما هم متعقدیم آثار باید به سطح جامعه بیاید و دیده شود و این نیازمند همکاری ارگان هایی مثل شهرداری و صدا و سیما و رسانه هاست که آثار را منعکس کنند.

وی ابراز امیدواری کرد ستاد جشنواره بتواند حق و حقوق مولفین را پرداخت کند و این آثار بتواند در اختیار هر نهادی که مایل بود قرار بگیرد.

ابراهیم حقیقی، محمد ستاری و علی بنی اسدی آثار بخش هنرهای تجسمی نخستین جشنواره فرهنگی هنری «ایران ساخت» را داوری می کنند. قرار بود ابراهیم حقیقی برای توضیح درباره داوری آثار در این نشست حضور داشته باشد که از غایبین نشست امروز بود.

نخستین جشنواره فرهنگی هنری «ایران ساخت» به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از تولیدات دانش بنیان ساخت ایران و شعار «فناوری ایرانی؛ کسب و کار ایرانی» به دبیرکلی پرویز کرمی از ۱۶ تا ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار می شود.