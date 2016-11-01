مدال بودلاین برای یک عمر فعالیت ادبی به فرزند تالکین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، کریستوفر تالکین پسر جی‌آرآر تالکین از سوی کتابخانه بودلاین که متعلق به دانشگاه آکسفورد است به عنوان فردی که مشارکتی فوق‌العاده در جهان ادبیات، فرهنگ، علوم و ارتباطات دارد مورد تقدیر واقع شد.

کریستوفر تالکین یک دانشگاهی و ویراستار است که بیش از ۴۰ سال از عمرش را صرف ادیت آثار به جا مانده از پدرش و انتشار آنها کرد تا اطمینان حاصل کند که آثار باارزش پدرش به دست مخاطبانشان برسد.

جی آرآر تالکین که بیش از هر چیز برای مجموعه «ارباب حلقه‌ها» و «هابیت» شناخته می‌شود در دوران زندگی‌اش به عنوان یک چهره دانشگاهی در حوزه ادبیات و زبان شناخته می‌شد و شماری از مهمترین جوایز و بورسیه‌های تشویقی را دریافت کرده بود. تالکین نویسنده مجموعه وسیعی از شعرها و نثرها در جهان فانتزی زاییده خیال خودش است که به عنوان جهان زمین-میانه از آن نام می‌برد و در زمان حیات خودش منتشر نشده بودند.

کریستوفر تالکین همه این منابع را ویراستاری کرد و دست نوشته‌های به جا مانده از پدرش شامل «سیلماریلیون» و مجموعه‌ای از کارهای تالکین شامل «دوران نخست زمین-میانه» را به دست چاپ سپرد. او ۱۲ جلد کتاب با عنوان «تاریخ زمین-میانه» نیز نوشت که نحوه تکامل یک جهان منحصر به فرد خیالی را تصویر می‌کند. جدیدترین اثر ویراسته کریستوفر تالکین «برن و لوسین» است که رمانسی بین یک مرد و یک «الف» است. اوایل همین ماه گفته شد که این کتاب توسط هارپر کالینز در ماه می ۲۰۱۷ منتشر می‌شود.

کریستوفر تالکین تحصیل کرده رشته ادبیات در تیفانی کالج است و در همین رشته فارغ‌التحصیل شده و سال‌ها به تدریس این رشته پرداخته است. وی برای دریافت این جایزه از کتابخانه بودلاین تشکر کرد و گفت ارتباط این کتابخانه با پدرش و نگه‌داری بخشی از آثار و دست‌نوشته‌های پدرش در آنجا موجب شده تا او احساس پیوندی عمیق با این کتابخانه داشته باشد.

کتابخانه بودلاین دارای یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌ دست‌نوشته‌های اصل تالکین است و آرشیو تالکین از سال ۱۹۷۹ در آنجا نگه‌داری می‌شود. این کتابخانه معتبر بریتانیایی قصد دارد تا نمایشگاهی از تالکین و دست‌نوشته‌هایش را سال ۲۰۱۸ افتتاح کند.

مری برد استاد کلاسیک، استفن هاوکینگ استاد فیزیک، سر نیکلاس هینتر کارگردان تئاتر و فیلم، هیلاری مانتل رمان نویس، الن بنت نویسنده و بازیگر و سر تیم برنرز-لی مبدع وب جهانی از دیگر دریافت کنندگان این نشان تقدیر بوده‌اند.