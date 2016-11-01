تکمیل طرح فاضلاب نوشهر وچالوس ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سید شکراله موسوی میرکلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان اعتبار برای اجرای کامل طرح شبکه جمع آوری فاضلاب نوشهر و چالوس را ۷۰۰میلیارد ریال برآورد کرد وبا اشاره به اجرای فاز دوم پروژه جمع آوری و دفع و تصفیه فاضلاب شهری نوشهر و چالوس گفت: برای تکمیل این پروژه نیاز به بیش از ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری نوشهر و چالوس با بیان آنکه این میزان اعتبار صرف تکمیل فاز نخست تصفیه خانه و آغاز عملیات فاز دوم تصفیه خانه، شبکه گذاری به طول حدود ۴۰ کیلومتر مسیرهای فرعی و اصلی و ایجاد تلمبه خانه در این شهرها می شود گفت: در راستای حفظ محیط زیست و صیانت از آبهای زیر زمینی در مسیرهایی که سیفون نصب شده لازم است تا مشترکین نسبت به بروز رسانی پرونده اشتراک و جاری سازی فاضلاب از چاه جذبی به اگوی شهری اقدام نماید.

موسوی میزان اعتبار مصوب سال جاری برای ادامه عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب درنوشهر و چالوس را حدود ۵۱ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : از این مبلغ حدود ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آن ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتبار سال گذشته برای ادامه عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهرها را نیز حدود ۴۴ میلیارد ریال است خاطرنشان کرد: از این میزان حدود ۴۰ درصد آن تخصیص یافت و با توجه به وضعیت بودجه اعتباری طبق برنامه تلاش خواهد شد تا حداقل ۳۵۰ مشترک در نوشهر و ۴۰۰ مشترک نیز در چالوس زیرپوشش این طرح قرارگیرند.

موسوی با اشاره به علل افزایش راندمان تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب شهری تاکید کرد:تفکیک آب باران از فاضلاب شهری موجب افزایش راندمان تصفیه و طول عمر تاسیسات فاضلاب شهری خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری نوشهر و چالوس از شهروندان و مشترکین خواست تا با خرید انشعاب فاضلاب شهری موجب سرعت در پیشرفت فیزیکی شوند.

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب نوشهر و چالوس از سال ۱۳۸۵ در این شهرها آغاز شده است و تاکنون با اجرای بخشی از این طرح حدود ۲۸ هزار مشترک در چالوس و ۱۹ هزار مشترک نیز در نوشهر زیر پوشش قرار گرفته اند.