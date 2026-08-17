به گزارش خبرنگار مهر، ندا نعمت زاده شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان نوشهر با اشاره به محدودیت منابع اعتباری اظهار کرد: اعتبارات باید به طرحهایی اختصاص یابد که از نظر میزان پیشرفت، ضرورت اجرا و آثار اجتماعی و خدماتی، ظرفیت بیشتری برای ایجاد نتیجه ملموس برای مردم دارند.
وی افزود: پروژههای نیمهتمامی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند و با تزریق اعتبار تکمیلی میتوانند تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند، باید در اولویت قرار گیرند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری نوشهر همچنین از دستگاههای اجرایی خواست هنگام ارائه فهرست پروژههای پیشنهادی، اطلاعات دقیقی درباره میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز برای اتمام، موانع اجرایی و زمانبندی بهرهبرداری ارائه کنند.
وی ادامه داد: طرحی که با تأمین اعتبار محدود امکان تکمیل و بهرهبرداری دارد، باید در مقایسه با پروژهای که برای اتمام به منابع مالی سنگین و زمان طولانی نیازمند است، از اولویت بالاتری برخوردار باشد.
در بخش دیگری از این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و میزان پیشرفت، نیاز اعتباری و امکان بهرهبرداری هر یک از طرحها مورد ارزیابی قرار گرفت.
در پایان مقرر شد پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا و طرحهایی که با تأمین اعتبار تکمیلی قابلیت اتمام و بهرهبرداری در سال ۱۴۰۵ را دارند، در فرآیند اولویتبندی و تخصیص اعتبارات شهرستان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
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