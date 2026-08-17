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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

اعتبارات ۱۴۰۵ نوشهر به پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری می‌رسد

اعتبارات ۱۴۰۵ نوشهر به پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری می‌رسد

نوشهر - معاون فرماندار نوشهر گفت: تمرکز منابع مالی بر پروژه‌های نیمه‌تمام، اثرگذار و دارای امکان بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا نعمت زاده شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نوشهر با اشاره به محدودیت منابع اعتباری اظهار کرد: اعتبارات باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که از نظر میزان پیشرفت، ضرورت اجرا و آثار اجتماعی و خدماتی، ظرفیت بیشتری برای ایجاد نتیجه ملموس برای مردم دارند.

وی افزود: پروژه‌های نیمه‌تمامی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند و با تزریق اعتبار تکمیلی می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند، باید در اولویت قرار گیرند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری نوشهر همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست هنگام ارائه فهرست پروژه‌های پیشنهادی، اطلاعات دقیقی درباره میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز برای اتمام، موانع اجرایی و زمان‌بندی بهره‌برداری ارائه کنند.

وی ادامه داد: طرحی که با تأمین اعتبار محدود امکان تکمیل و بهره‌برداری دارد، باید در مقایسه با پروژه‌ای که برای اتمام به منابع مالی سنگین و زمان طولانی نیازمند است، از اولویت بالاتری برخوردار باشد.

در بخش دیگری از این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و میزان پیشرفت، نیاز اعتباری و امکان بهره‌برداری هر یک از طرح‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و طرح‌هایی که با تأمین اعتبار تکمیلی قابلیت اتمام و بهره‌برداری در سال ۱۴۰۵ را دارند، در فرآیند اولویت‌بندی و تخصیص اعتبارات شهرستان مورد توجه ویژه قرار گیرند.

کد مطلب 6919543

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