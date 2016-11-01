به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی در سیصد و دومین جلسه شورا با اشاره به اینکه روز اولی که پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران و این مطلب مطرح شد از شهردار توضیح خواستم و ایشان جمله ای به درستی گفتند مبنی بر اینکه ابعاد موضوع مشخص و شفاف نیست و تنها یک نامه است که باید بررسی شود، گفت: امروز قالیباف مجرم به توسعه شهر تهران است.

دنیامالی با اعلام اینکه یک نامه نوشته شد و باید بررسی کنیم و به هر حال دستگاه قضا پیگیر این موضوعات است و احکام صادر خواهد شد، تصریح کرد: از طرف رسانه های دروغ پرداز خارجی آقای قالیباف مجرم است به خاطر اینکه طبق قانون و بخشنامه حرف می زند.

وی ادامه داد: قالیباف مجرم است زیرا روزهای اولی که معاون ایشان بودم و اعتراض داشتم که چرا اینقدر دستگاه حراست و بازرسی را بارور می کند، ایشان به کارشان ادامه دادند و به دستگاه نظارتی فضا دادند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قالیباف مجرم به توسعه شهر است زیرا از ۱۸ سالگی به جنگ رفته و فرمانده جنگ شده و برادرش شهید شده است. مجرم است زیرا همسرش کار خیر انجام می دهد و ایجاد یکی از تخصصی ترین بیمارستان ها را پیگیری می کند. همسرش مجرم است چون یکی از اعضای ۹ نفر هیات امنای بیمارستان مغز و اعصاب است پس متهم به سوءاستفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه ۵ سال معاون قالیباف بودم و وی حتی یک کار شبهه ناک دستور ندادند، متذکر شد: به مظلومیت این مرد هر روز و هر شب فکر می کنم که ۱۱ سال شهر را تکان داده و ناجوانمردانه امروز تخریب شده است.

دنیامالی با تاکید بر اینکه باید این پروژه بسته شود و من خودم به تنهایی با هرکسی که این تهمت ها را بزند و فرافکنی کند شخصا برخورد می کنم، متذکر شد: دو ماه اخیر فقط غضه خوردم. این تهمت ها را وقتی می بینم فقط غصه می خوردم.

وی با یادآوری اینکه وقتی معاون قالیباف بوده است، خودش مستاجر بوده است، تصریح کرد: بی انصافی ها را جمع کنید و نگذارید دشمن شاد شویم. تمام دنیا تنها چیزی که هدف قرار دادند تخریب اعتماد عمومی به نظام و مدیران مطرح است. قالیباف هم یکی از چهره ها است که دشمنان می خواهند تخریب شود.