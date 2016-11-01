هشدار مشترک کره جنوبی و آمریکا به کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاسیفیک دیلی نیوز، کره جنوبی و آمریکا مشترکاً به کره شمالی هشدار داند.

ژنرال بلندپایه آمریکائیِ مسئول نیروهای این کشور در کره جنوبی امروز در دیدار با مقام ارشد نظامی سئول در «گوآم» درباره ادامه هرگونه آزمایش هسته ای و موشکی جدید به کره شمالی هشدار داد.

ژنرال «سان جین لی» (Sun Jin Lee) رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی امروز در این دیدار از جامعه جهانی خواست تا از تمامی گزینه های ممکن علیه کره شمالی حمایت کنند.

ژنرال «وین سِنت کِی بروکس» (Vincent K. Brooks) مسئول نیروهای نظامی آمریکا در کره جنوبی نیز در این دیدار تأکید کرد که سلاح های آمریکائی مستقر در «گوآم» چه به صورت موقت و چه دائمی در صورت نیاز می تواند در کنار سایر توانمند ی های آمریکا علیه کره شمالی مورداستفاده قرار کیرند.

گفتنی است، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.