کاهش قند خون در افراد دیابتی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا استقامتی روز چهارشنبه در حاشیه یازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدددرون ریز و متابولیسم، افزود: یکی از مشکلات شایع در دامنه بیماری های غدد، مساله کاهش قندخون بیماران است.

وی گفت: کاهش قندخون بیماران می تواند به دلایل متعددی رخ دهد که مهمترین علت آن مصرف داروها به ویژه در بیماران دیابتی است که ممکن است از داروهای خوراکی استفاده و یا انسولین تزریق کنند.

استقامتی ادامه داد: کاهش قندخون به دنبال مصرف داروهای ضد دیابت بسیار شایع است و بیماران دیابتی حتما باید از این مساله آگاهی داشته باشند به ویژه این که در کشور ما بیش از پنج میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند که بسیاری از آنها دارو و عده زیادی نیز انسولین مصرف می کنند و همیشه با این مساله مواجه هستند.

وی افزود: از آنجا که قند تنها منبع تولید انرژی برای مغز است و برای این که مغز بتواند به طور طبیعی فعالیت داشته باشد، باید از منبع گلوکز استفاده کند، این قند باید به میزان کافی به سلول های مغزی برسد.

استقامتی اظهار کرد: اگر قند خون به اندازه کافی به مغز بیمار دیابتی نرسد، دچار علائمی می شود که شامل ضعف، بی حالی، لرز، تپش قلب، تعریق، اختلال در تمرکز، تغییر رفتار و عادات و در نهایت حالت اغما است؛ بنابراین اگر این مشکل به موقع تشخیص داده نشود، ممکن است بیمار به حالت اغما رود.

وی گفت: بنابراین بیماران دیابتی باید با این علائم آشنایی کافی داشته باشند و به محض مشاهده علائم اولیه بی درنگ درمان را آغاز کنند که درمان اولیه آن مصرف قند است.

استقامتی توضیح داد: البته ممکن است اطرافیان بیمار به دلیل این که فرد دچار بیماری دیابت است، او را از مصرف قند پرهیز دهند که در این صورت علائم افت قندخون شدت یافته و بیمار به حالت اغما خواهد رفت؛ بنابراین لازم است اطرافیان بیماران دیابتی نیز نسبت به این مساله آگاهی داشته باشند و به محض مشاهده این علائم به بیمار قند بدهند.

وی گفت: بیماران دیابتی که دچار افت قندخون می شوند، باید فقط قند، عسل یا آب میوه طبیعی به اندازه یک لیوان مصرف کنند زیرا خوردن سایر مواد قندی مانند آب نبات کمکی به بیمار در آن شرایط نمی کند.

استقامتی اظهار کرد: اگر تا یک ربع میزان قندخون افزایش نیافت، لازم است دوباره مصرف این مواد قندی را تکرار کند؛ یعنی ۱۵ گرم گلوکز هر ۱۵ دقیقه یک بار تا این که قند خون به میزان کافی بالا بیاید.