رشد ١١٥ درصدی مقابله و طرد اتباع غیر مجاز از کشور

سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی و کنترل اتباع و مهاجرین خارجی در کشور گفت: در طول سه سال گذشته روند مقابله و طرد اتباع غیر مجاز به موازات تلاش برای حضور قانونمند در کشور با تلاش و جدیت بیشتری پیگیری شده است.

وی افزود: طی سال های ٩٢ تا ٩٤ تعداد یک میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و صدو هفتاد و نه نفر از اتباع غیر قانونی دستگیر و به اردوگاه های مراقبتی استانداری ها منتقل و از کشور طرد شده اند .

سخنگوی وزارت کشور گفت:این آمار در مقابله با مدت مشابه قبل از آن از رشد ١١٥ درصدی برخوردار بوده است .

سامانی خاطر نشان کرد: خدمات و حمایت های گسترده جمهوری اسلامی ایران به جمعیت انبوه مهاجرین که صرفاً بر اساس رویکردهای انسانی و اسلامی ارائه شده، همواره مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته و از سوی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد بی نظیر توصیف شده است، اما استمرار ارائه این خدمات مستلزم حضور قانونمند اتباع بیگانه و مهاجرین در کشور است و این روند با جدّیت و با لحاظ همه ابعاد قانونی و جهات انسانی استمرار پیدا می کند.