علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان کرمانشاه امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، در برخی ساعات قسمتی تا نیمه ابری خواهد بود و وزش باد، گردوخاک محلی و رشد ابر در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد.

وی افزود: در پی این شرایط جوی، احتمال شکل‌گیری رگبارهای موقت و پراکنده در برخی مناطق استان وجود دارد و ممکن است این بارش‌ها با تندبادهای لحظه‌ای نیز همراه شوند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال وقوع این رگبارهای پراکنده و تندبادهای لحظه‌ای، به‌ویژه در نیمه شرقی استان بیشتر خواهد بود و این وضعیت می‌تواند در برخی ساعات موجب تغییرات موقتی در شرایط جوی مناطق شود.

زورآوند ادامه داد: از فردا چهارشنبه تا روز شنبه هفته آینده، پدیده قابل ملاحظه‌ای برای جو استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این مدت نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا تا روز پنجشنبه در بیشتر نقاط استان به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دمای هوا در روزهای جمعه و شنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و روند دمایی استان در این دو روز تقریباً بدون تغییر قابل توجه ادامه خواهد یافت.