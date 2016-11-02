یک درصد سهم دستگاه های اجرایی به ورزش خوزستان پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز کیانی زاده ظهر امروز چهارشنبه در شورای ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: شورای ورزش در سال جاری دومین جلسه را برگزار می کند که در شهرستان ها ۷۲ مورد با ۳۱۳ مصوبه تشکیل شد.

وی افزود: یکی از کارهایی که در ماه های اخیر انجام دادیم که یکی از مصوبات این شورا در سال های گذشته بود، هدف گذاری برای هیئت های ورزشی استان خوزستان بود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: در سال های گذشته همچنان به این هدف گذاری تأکید داشتیم که ۴۰ هیئت ورزشی داریم و برای هدف گذاری با هر کدام جلسات مجزایی را برگزار کردیم. هدفگذاری ها در جلسات در قالب یک تفاهمنامه به آنها ابلاغ شد.

کیانی زاده بیان کرد: یکی از کارهایی که انجام دادیم بدرقه و تجلیل از قهرمانان المپیکی و پاراالمپیکی با دعوت از قهرمانان آسیا، جهان، المپیک و پاراالمپیک بود. از ۸۹ نفر در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان با حضور استاندار برگزار کردیم.

وی عنوان کرد: چهار سهمیه المپیک، ۹ سهمیه پاراالمپیکی، یک طلا، سه نقره، یک برنز از پارالمپیک طی هفت ماه اخیر به دست آمد که کلیت آنها نسبت به کل کشور که افت داشت ما نسبت به چهار سال قبلی مسابقات لندن رشد داشتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ۱۵ طلا، هفت نقره، هفت برنز در مسابقات جهانی و ۲۶ طلا، ۱۹ نقره و هشت برنز در مسابقات آسیایی داشتیم. از بین یک میلیون تا سه میلیون برای آسیایی و جهانی و از بین المپیک و پاراالمپیک نیز بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای آنها تعیین کردیم.

کیانی زاده ادامه داد: یکی از کارهای دیگری که انجام شد مراسم تجلیل از هیئت های برتر استانی، شهرستانی، باشگاه ها و ادارات ورزش و جوانان برتر استان بود. در سال گذشته در این زمینه ۱۵۵ نفر مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی در ارتباط با فعالیت های عمرانی ورزشی گفت: طی هفت ماه اول سال جاری ۵۸ مکان ورزشی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. مناسبت ها را بهانه ای قرار دادیم تا ورزش را به ویژه همگانی توسعه دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس ۵۷۰ برنامه ورزشی و در هفته تربیت بدنی نیز ۴۲۰ مورد را در سطح استان اجرا کردیم.

کیانی زاده بیان کرد: بیش از ۴۰ میزبانی مسابقات ورزشی کشوری را در چند ماه برعهده گرفتیم و اینکه نسبت به ارزیابی سایر استان ها خود را بالا بکشیم در نیمه دوم سال محقق می شود.

وی عنوان کرد: اعتبارات ورزشی ادارات و سازمان ها ۳۰ درصد برای ورزش و جوانان، ۳۰ درصد برای آموزش و پرورش و ۴۰ درصد مابقی را باید در زمینه ورزش خود ادارات هزینه شود ولی یکی از اصلاحاتی که به صورت استانی در خوزستان اتفاق افتاد این بود که از آن ۴۰ درصد اقدام به تعیین یک درصد خاص را برای ورزش همگانی و قهرمانی به ورزش و جوانان استان اختصاص دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اضافه کرد: در خصوص این یک درصد با بیش از ۲۰ مدیرکل استانی تشکیل جلسه و توجیه داشتیم ولی تاکنون هیچ اعتباری به دستگاه ها ابلاغ نشده ولی به صورت کلی استقبال کردند. قطعا تا دو و یا سه ماه آینده قطعا جواب می گیریم ولی هیئت های ورزشی خوزستان امروز به کمک مالی نیاز دارند.

کیانی زاده در پایان گفت: پیشنهاد می کنیم که از نفت، ملی و حفاری و آب و برق دعوت شود تا امروز یک درصد خود را پرداخت کنند.