۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

پیام تبریک استاندار در پی افتخارآفرینی ورزشکار خوزستانی

اهواز - استاندار خوزستان در پی درخشش و افتخارآفرینی احمد امین‌زاده، ورزشکار خوزستانی در مسابقات پاراوزنه‌برداری جهان با صدور پیامی این دستاورد بزرگ ورزشی را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده در این پیام آورده است: کهن‌دیار پرافتخار خوزستان، بار دیگر شاهد طلوع ستاره‌ای درخشان در آسمان پُرستاره ورزش ایران بود. درخشش قهرمانانه و کسب سومین مدال طلای پیاپیِ احمد امین‌زاده، فرزند برومند خوزستان، در مسابقات قهرمانی پاراوزنه برداری جهان، نه تنها موجب سربلندی این استان شد که قلب همه ورزش‌دوستان ایرانی را شاد کرد.

در پیام استاندار خوزستان عنوان شده است: این «هت‌تریک» تاریخی، تبلور اراده آهنین، عزم راسخ و پشتکار مثال‌زدنیِ جوانان این سرزمین است که بر تمامی محدودیت‌ها غلبه کرده و پرچم پرافتخار ایران عزیز را در بالاترین قله‌های جهانی به اهتزاز درمی‌آورند.

وی در پیام خود آورده است: اینجانب این پیروزی بزرگ را به خود این قهرمان دلاور و خانواده محترمشان، جامعه ورزشی استان و تمامی مردم غیور استان خوزستان به‌ویژه اهالی گرانقدر شهرستان گتوند تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم توفیقات را مسئلت دارم.

