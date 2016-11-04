کهگیلویه و بویراحمد با کمبود زیرساختهای فرهنگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌صالح موسوی‌اعظم در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد مطلوب نیست.

وی بیان کرد: در این استان بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی و پروژه‌های عمرانی در این بخش به دلیل کمبود اعتبار به سرانجام نرسیده‌اند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد نگاه ویژه داشته باشد و در این زمینه با اختصاص اعتبارات لازم تدبیر لازم را بیندیشد.

موسوی اعظم بر گسترش فعالیت های فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: در صحنه عمل کمتر خروجی مطلوبی از مسائل فرهنگی دیده می‌شود و باید در این حوزه شاهد برنامه های کاربردی بود.

وی عنوان کرد: باید برنامه‌های فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در عمل اجرایی شوند.

امام جمعه یاسوج گفت: دشمن از هیچ تلاشی برای تضعیف باورهای دینی و اعتقادی مردم دین باور و انقلابی ایران ‌دریغ نمی‌کند و برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به صورت مداوم و مستمر است.

موسوی اعظم بر مقابله با نفوذ دشمن در بخش‌های مختلف اعم از فرهنگی، اقتصادی وغیره تاکید کرد و افزود: مردم با بصیرت ایران تاکنون در عرصه‌های مختلف تمامی نقشه‌های دشمن تا دندان‌مسلح را نقش برآب کرده و پوزه آنان را به خاک مالیده‌اند.

وی فرهنگ را زیربنای توسعه در بخش‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی دانست و بیان کرد: باید در زمینه عملی‌کردن دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری در بخش فرهنگ تلاش بیشتری کنیم.

وی تصریح کرد: دشمنان تهاجم فرهنگی گسترده‎ای را علیه نظام و انقلاب آغاز کردند که از توطئه‎های صهیونیست‌ها، وهابیت و تکفیری‌ها است.