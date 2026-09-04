دشمن با نفوذ به دنبال تضعیف اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیصالح موسوی اعظم در خطبههای نماز جمعه با اشاره به سیره انبیای الهی اظهار کرد: پیامبران از آغاز آفرینش تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) همواره با دشمنانی مواجه بودند که با شعارهای گمراهکننده و نسبتهای ناروا درصدد تخریب آنان بودند، اما آنان با استواری، پیام الهی را به جامعه منتقل کردند.
اتحاد جبهه استکبار برای مقابله با اسلام
وی با بیان اینکه دشمنان اسلام امروز نیز برای مقابله با ارزشهای اسلامی به صورت گسترده وارد میدان شدهاند، افزود: جریانهای کفر و استکبار با توطئههای مختلف درصدد ضربه زدن به کیان اسلامی هستند، اما خداوند متعال آنان را به سمت نابودی و بیاعتباری خواهد برد.
امام جمعه موقت یاسوج با تأکید بر ضرورت شناخت نقشههای دشمن، تصریح کرد: مقابله با این توطئهها نیازمند بصیرت، هوشیاری و انسجام در جامعه اسلامی است و نباید اجازه داد دشمن از غفلت و ضعفهای موجود برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.
هشدار درباره نفوذ دشمن در سطوح مختلف
حجت الاسلام موسوی اعظم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشدارهای یکی از علمای شهید درباره نفوذ دشمن، گفت: متأسفانه جاسوسان رژیم صهیونیستی تا سطوح بالایی نفوذ پیدا کردهاند و حتی در برخی محافل علمی و حوزوی با فراگیری زبان عربی و حفظ قرآن تلاش کردهاند اهداف خود را دنبال کنند.
وی افزود: این مسئله ضرورت هوشیاری بیشتر مسئولان و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور را نشان میدهد و باید با شناسایی و خنثیسازی شبکههای نفوذ، اجازه نداد دشمن از ظرفیتهای داخلی برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرد.
موقوفات سرمایه چندصدساله جامعه اسلامی
امام جمعه موقت یاسوج همچنین با اشاره به اهمیت موقوفات و سنت حسنه خیرات و مبرات، بیان کرد: موقوفات سرمایهای حدود ۸۰۰ ساله برای جامعه اسلامی هستند و حفظ و حراست از آنها یک مسئولیت مهم دینی و اجتماعی است.
وی تأکید کرد: اگر در صیانت از موقوفات کوتاهی شود، این مسئله خیانت به بیتالمال و وقف محسوب میشود و لازم است نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت و هزینهکرد موقوفات صورت گیرد.
ضرورت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
حجت الاسلام موسوی اعظم بر لزوم نظارت دقیق بر امور امامزادهها و بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: این مراکز باید مطابق با سیره امیرالمؤمنین (ع) مدیریت شوند و لازم است از گسترش خرافات جلوگیری شود.
وی افزود: با برنامهریزی مناسب میتوان امامزادهها و بقاع متبرکه را به قطبهای فرهنگی و مذهبی تبدیل کرد تا علاوه بر کارکرد دینی، نقش مؤثری در تقویت فرهنگ اسلامی و مقابله با هجمههای فرهنگی دشمن داشته باشند.
کشور بیش از همیشه به بصیرت و اتحاد نیاز دارد
امام جمعه موقت یاسوج در پایان با تأکید بر ضرورت پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت میان مسئولان، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت و هوشیاری نیاز داریم و مسئولان باید با اتحاد و انسجام در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنند.
وی در پایان برای عزت و سربلندی کشور، پیروزی رزمندگان اسلام و حفظ حریم اهل بیت (ع)، بهویژه بارگاه منور امام رضا (ع)، دعا کرد.
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