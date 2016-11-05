شناخت مدعیان دروغین و آمادگی مومنان لازمه ظهور امام زمان(عج)است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدامین بالادستیان عضو کانون تخصصی مهدویت قم در چهارمین جلسه از دهمین دوره همایش های کشوری ۳۱۳ یارموعود که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد با اشاره به علائم و شرایط ظهور، گفت: این علائم و شرایط به سه دسته مقدمه قیام، علائم قیام و شرایط برپایی حکومت عدل الهی تقسیم می شوند.

وی با بیان اینکه درباره نشانه های ظهور و قیام امام مهدی(عج) علامت های متعددی بر اساس روایات و آیات قرآنی وجود دارد، ابراز کرد: زندگی امام عصر(عج) نیز به سه دسته تقسیم می شود، ابتدا پنج سال اول زندگی ایشان که در زمان حیات امام عسگری(ع) بوده و سپس غیبت صغری و غیبت کبری و مرحله ظهور نیز پس از اتمام غیبت محقق خواهد شد.

به گفته عضو کانون تخصصی مهدویت قم، ظهور امام مهدی(عج) با جنگ ایشان علیه حق و باطل تفاوت دارد به این معنا که ظهور پایان یافتن غیبت امام عصر(عج) است، اما قیام ایشان پس از چند ماهی انجام می پذیرد.

حجت الاسلام بالادستیان اضافه کرد: دوران حکومت امام عصر(عج) دومرحله دارد، حکومت شخص امام مهدی(عج) و حکومت جانشینان امام که ازاین دوران به رجعت تعبیر می شود و باید گفت که برپایی حکومت عدل الهی وعده حتمی خداست، اما زمانش مشخص نیست ومخفی است.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه نشانه های ظهور خود به خود اتفاق می افتد و همه شرایط باید جمع شوند تا ظهور اتفاق بیفتد، افزود: نشانه ها دوام ندارند، اما شرایط پایدارهستند وباید همه شرایط باهم فراهم شود.

وی یکی از شرایط ظهور امام عصر(عج) را ۳۱۳ یار موعود عنوان کرد و گفت: اگر یاران باشند و زمینه های دیگر نباشد فایده ندارد و برخلاف نشانه های ظهور، لازم نیست همه نشانه ها یک جا ودریک زمان باشد، بلکه نشانه ها را تا حدود زیادی می توان تشخیص داد.

به گفته عضو کانون تخصصی مهدویت، شرایط ظهور را نمی توان تشخیص داد و از سویی دیگر احتمال بداء در نشانه ها وجود دارد، به این معنا که ممکن است امام عصر(عج) بیاید، اما قیام سید خراسانی و یا سید یمانی صورت نگرفته باشد.

حجت الاسلام بالادستیان وظیفه همگان در دوران غیبت را فراهم کردن شرایط ظهور اعلام کرد و افزود: پذیرش عمومی مردم از شرایط ظهور امام است و مردم باید همگام و همراه امام باشند.

این استاد حوزه علمیه قم متذکر شد: امام صادق(ع) می فرمایند که بخدا قسم سه بارنزدیک بود این امر مهم اتفاق بیفتد، اما به علت اینکه مردم اسرار ما را فاش کردند خداوند آن را به تأخیر انداخت و باید این پذیرش در وجود همه مردم دنیا شکل بگیرد، زیرا امام مهدی(عج) کل عالم هستی را به عدالت تقسیم می کنند واین امرنیازمند آن است که مردم خود نیازمند پذیرش این حرکت عظیم جهانی باشند.

وی با بیان اینکه پذیرش عمومی به معنای عدالت خواهی است، افزود: لبیک به دعوت امام عصر(عج) بر همگان واجب است و پذیرش عمومی به دو دسته آگاهانه و اختیاری تقسیم می شود و صورت دیگر آن اجباری است.

عضو کانون تخصصی مهدویت قم تأکید کرد: پذیرش آگاهانه به این صورت است که افراد زمینه های پذیرش ایجاد کنند، به طوری که معرفت مهدوی در همه امور زندگی مردم ایجاد شود.

حجت الاسلام بالادستیان با اشاره به اینکه دوران غیبت امام عصر(عج) خواسته و یا نخواسته به اتمام می رسد، گفت: ایشان می آیند، اما مبادا روز قیامت از ما درباره وظایف دوران غیبت سوال شود که چه اقدامی برای زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) انجام داده اید و کاری انجام نداده باشیم و از طرف خدا مؤاخذه شویم.

این مسئول با بیان اینکه غیبت فقط مختص امام زمان(عج) نیست، گفت: درقرآن کریم داستان زندگی ادریس پیامبر ذکر شده که ایشان چند سال از میان قوم خود غایب شد و حضرت یونس نیز برای مدتی در شکم نهنگ از دید همگان مخفی ماند و خداوند این مثال ها را در کتاب قرآن آورده است که اگر مردم پذیرش عمومی نداشته باشند، پذیرش اجباری رخ می دهد.

عضو کانون تخصصی مهدویت قم با بیان اینکه آمادگی عمومی با ترویج خرافات، اشاعه فساد، فحشا، شهوات و تغییر اولویت ها تخریب می شود، گفت: زمینه سازی برای حجت خدا وعدل الهی بسیار ظریف است و باید دقت شود حاکمیت شهوات و اسارت عقلانی درجامعه محقق نشود.

حجت الاسلام بالادستیان یادآور شد: در بحث پذیرش عمومی یاران کارآمد و مناسب نیز لازم است به طور مثال در زمان امام حسین(ع) همه مردم کوفه به امام نامه نوشتند، اما فقط ۷۲ نفر یار داشتند و مردم پذیرش عمومی نداشته و امام را همراهی نکردند.

این استاد حوزه علمیه قم ویژگی یاران واقعی امام را داشتن بینش و بصیرت ذکر کرد و افزود: علائم قیام زمانی صورت می پذیرد که همه مردم منتظر واقعی منجی باشند و تعداد زیادی روایات درباره علائم ظهور وجود دارد، اما اظهار نظر درمورد آن اصلاً ساده نیست.

عضو کانون تخصصی مهدویت قم، فایده بحث علایم و شرایط ظهور را تقویت باور به مهدویت و درست بودن آن عنوان کرد و گفت: نشانه های ظهور فواید زیادی دارد و اعتقاد به مهدویت اعتقاد درستی است.

حجت الاسلام بالادستیان امید بخشی را از دیگر علایم و شرایط ظهور برشمرد و متذکر شد: وقتی مردم امیدشان کم می شود نسبت به ظهور نشانه دیگری پیش میاد که مردم دوباره امیدوار شوند.

این استاد حوزه علمیه قم، شناخت مدعیان دروغین و همچنین آمادگی مومنان را از دیگر شرایط ظهور برشمرد و افزود: باید همواره قیام و شرایط ظهور در جامعه تازه باشد تا مردم همیشه درطول زمان منتظر امام عصر(عج) بمانند.