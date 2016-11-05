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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۳

انیمیشن «وقت خوابه» برای رقابت به روسیه می‌رود

انیمیشن «وقت خوابه» برای رقابت به روسیه می‌رود

انیمیشن «وقت خوابه» به کارگردانی مهناز یزدانی به جشنواره فیلم های کودک و نوجوان روسیه راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز صبا، انیمیشن موزیکال «وقت خوابه» به کارگردانی مهناز یزدانی و از تولیدات مرکز صبا به بخش نهایی مسابقه جشنواره فیلم های کودک و نوجوان «Zero Plus» روسیه راه پیدا کرد.

در این بخش ۱۸ فیلم از سراسر دنیا به رقابت می پردازند و انیمیشن «وقت خوابه» تنها نماینده ایران در این بخش از جشنواره «Zero Plus» است.

این جشنواره از سال اول تاسیس با هدف ارائه و همگانی کردن فیلم های با کیفیت که دارای یک جهان بینی مثبت، خلاق و سازنده برای کودکان و نوجوانان باشند آغاز به کار کرد. همچنین تقویت ارزش های مشترک انسانی که شامل خانواده، دوران کودکی، دوستی، مهربانی، طبیعت و عشق به یک حرفه است نیز از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره به شمار می رود.

انیمیشن «وقت خوابه» به نویسندگی و کارگردانی مهناز یزدانی و تهیه کنندگی حسین نظرپور در یک قسمت ۷ دقیقه ای در گروه خردسال مرکز صبا تولید شده است.

این انیمیشن امسال در بخش مسابقه چندین جشنواره معتبر بین المللی حضور داشته است که از جمله این جشنواره ها می توان به جشنواره کودک و نوجوان VAFI  کرواسی، جشنواره لوییزیانا آمریکا، جشنواره ZLIN  جمهوری چک، جشنواره ROZAFA آلبانی، جشنواره racce   ایتالیا، جشنواره Anibar   کوزوو، جشنواره Portsmouth  انگلیس اشاره کرد.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم های کودک و نوجوانان «Zero Plus» از ۲۷ نوامبر تا سوم دسامبر ۲۰۱۶ (هفتم تا سیزدهم آذرماه ۱۳۹۵) در شهر Tyumen استان سیبری روسیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3815352

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