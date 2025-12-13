به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت - آستارا، گفت: روند تملک اراضی این پروژه بزرگ ریلی به‌صورت روزانه در حال پیشرفت است و تاکنون ۱۰۶ کیلومتر از مسیر پروژه تملک و به‌طور رسمی آزادسازی شده است.

وی افزود: مابقی فرآیند تملک و آزادسازی اراضی نیز به‌صورت مستمر در حال اجراست و در صورت تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این مرحله تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. طول مسیر راه‌آهن رشت - آستارا ۱۶۲.۵ کیلومتر است و برای آن ۱۰ ایستگاه پیش‌بینی شده است.

بازوند با تشریح مشخصات فنی این پروژه اظهار کرد: سرعت طراحی‌شده برای بخش مسافری این مسیر ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و برای بخش باری ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. همچنین در این مسیر، ۶۳ پل طویل با مجموع طول ۴۰.۷ کیلومتر و یک تونل به طول یک‌هزار و ۹۶۰ متر احداث می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: آزادسازی کامل اراضی، شرط لازم برای اجرای پروژه است و تملک کل مسیر، امکان آغاز هم‌زمان و پیگیر عملیات اجرایی در تمامی بخش‌های پروژه را فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: احداث راه‌آهن رشت - آستارا به‌عنوان آخرین حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب در شاخه غربی دریای خزر، از برنامه‌های محوری و مورد تأکید دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌رود.