عبدالله زاده: نهادینه شدن فرهنگ پژوهش از مدرسه؛ معلمان نقش حساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده پیش از ظهر شنبه در مراسم هفته پژوهش که در دبستان دخترانه مهر عظام شهر سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ پژوهش از سنین پایین، تاکید کرد: نهادینه شدن فرهنگ پژوهش از مدارس و از دوران نوجوانی و نونهالی، اهمیت بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه نسلی که با فرهنگ پژوهش رشد پیدا کند، در بزرگسالی هر چیزی را به راحتی نمی‌پذیرد زیرا اهل پژوهش و تحقیق می‌شود، ابراز کرد: در راستای ترویج فرهنگ پژوهش، معلمان و مدارس نقش محوری دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با بیان اینکه پژوهش به نوعی جسارت کشف راه حل‌هایی است که تا کنون به آن پرداخته نشده و این عرصه می‌بایست از همان دوران ابتدایی پیش روی دانش آموزان قرار گیرد.

عبدالله زاده با بیان اینکه آموزش مفاهیم پژوهش در مدارس اهمیت بسزایی دارد، گفت: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوبی در حوزه پژوهش در استان ما وجود دارد که توانسته اتفاقات خوبی را هم رقم بزند و این یعنی در استان سمنان توان ارتقای فرهنگ پژوهش وجود دارد.

وی با بیان اینکه کسب رتبه دوم کشوری استان سمنان در حوزه پژوهش از جمله این اتفاقات خوب است، ابراز داشت: برای بهبود نسل به نسل شرایط، باید به پژوهش اهمیت ویژه‌ای داد و لذا باید تاکید کرد که آموزش باید همراه با پژوهش باشد و راه‌حل یابی صحیح آموزش داده شود.