به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام، براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران و ابلاغ آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی «طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» به مرحله اجرا در آمده است.

بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی، در این طرح قیمت تضمینی خرید جو در استان‌های تهران، قزوین و کردستان به روش «گواهی سپرده» و در سایر استان‌ها به روش «عرضه فیزیکی» به بهره‌برداری رسیده است.

در روش گواهی سپرده؛ کشاورز محصول خود را در یکی از انبارهای طرف قرارداد شرکت بورس ذخیره و کارگزار، آن را در بورس ارائه می‌کند. در عین حال، در روش عرضه فیزیکی نیز، کشاورز محصول خود را به یکی از انبارهای تحت پوشش این شرکت تحویل داده و شرکت متبوع به وکالت از طرف کشاورز محصول را در بورس عرضه می‌کند. در هر دو روش نیز، درآمد حاصل از فروش را به ترتیب تاریخ تحویل، به حساب کشاورز واریز می‌کنند.

بر اساس این گزارش اجرای طرح برای خرید تضمینی جو از اول اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آغاز و اولین عرضه این محصول در تابلوی بورس، در تاریخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۹۵، انجام شده است. در همین راستا، از ابتدای طرح تا تاریخ هشتم آبان‌ماه سال‌ جاری، در مجموع ۱.۱۴۵.۰۰۰ تن جو در ۲۸ استان جمع‌آوری و در بورس به فروش رفته؛ ضمن اینکه وجوه حاصل در کمتر از یک هفته از تاریخ تحویل، به کشاورزان پرداخت شده است.

همچنین قیمت مصوب خرید تضمینی جو در سال جاری، ۱۰.۰۲۸ ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده که این قیمت بر حسب شرایط کیفی محصول، متغیر است. جمع کل ارزش جو جمع‌آوری شده نیز، امسال، ۱۱.۳۵۰ میلیارد ریال بوده و تاکنون مجموعاً بالغ بر ۳۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبار تخصیص یافته، پرداخت مابه‌التفاوت صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، اگر در حال حاضر کشاورزانی باشند که در ازای تحویل جو، وجه یا مابه‌التفاوت آن را دریافت نکرده باشند، می‌توانند برای رفع مشکل احتمالی به ادارات کل پشتیبانی هر استان مراجعه و مشکل اداری را برطرف کنند. در همین راستا اجرای خرید تضمینی ذرت نیز از تاریخ نوزدهم شهریورماه امسال آغاز شده است.

جمع‌آوری این محصول در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، فارس و قزوین آغاز و درمجموع تاکنون حدود ۴۵ هزار تن ذرت به ایستگاه‌های ذرت خشک‌کنی تحویل داده شده است. خرید ذرت در ۶ استان کشور که بیش از ۸۰% تولید را دارند به روش گواهی سپرده انجام می‌شود و تاکنون بیش از ۲۲ هزار تن ذرت با قیمت متوسط ۸.۵۶۰ ریال برای هر کیلوگرم به فروش رفته است؛ ضمن اینکه طرح خرید ذرت تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

قیمت مصوب خرید تضمینی ذرت(با کیفیت مطلوب) ۱۰.۳۶۰ ریال به ازای هر کیلوگرم است. همچنین تاکنون مبلغ سی میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت قیمت ذرت به کشاورزان پرداخت شده است.