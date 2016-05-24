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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۶

مدیر جهاد کشاورزی ورامین خبر داد:

خرید تضمینی جو در ورامین آغاز شد/استقبال کشاورزان ادامه دارد

خرید تضمینی جو در ورامین آغاز شد/استقبال کشاورزان ادامه دارد

ورامین-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به آغاز طرح خرید تضمینی جو از کشاورزان ورامینی گفت: این طرح با استقبال کشاورزان روبرو شده است.

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیل و ظرفیت شهرستان ورامین در حوزه تولید غلات اظهار داشت: شهرستان ورامین در حوزه تولید غلات از جمله گندم و جو دارای ظرفیت های بسیار بالایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: همزمان با آغاز برداشت جو از مزارع زیر کشت رفته این محصول در شهرستان ورامین، طرح خرید تضمینی این محصول در ورامین آغاز شده است.

وی ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده، قیمت خرید هر کیلوگرم جو از کشاورزان ورامینی، ۱۰ هزار و ۳۰ ریال تعیین شده است و هم اکنون نیز فرایند خرید با جدیت دنبال می شود.

تاجیک با اشاره به استقبال کشاورزان ورامینی از طرح خرید تضمینی جو یادآور شد: تلاش دولت و جهاد کشاورزی، ترغیب کشاورزان برای شرکت در طرح خرید تضمینی جو است و خوشبختانه این طرح با استقبال کشاورزان مواجه شده است.

وی بیان داشت: بر اساس آمارهای به دست آمده، بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان ورامین زیر کشت جو رفته و امیدواریم که کشاورزان همچنان از طرح خرید تضمینی جو استقبال کنند.

 

کد مطلب 3665986

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