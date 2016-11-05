۵۵ هزار نفر در استان بوشهر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رمضانی صبح شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: از مهمترین اهداف سازمان بیمه سلامت می‌توان به تکمیل پوشش بیمه همگانی سلامت، ارتقای بسته خدمتی و صیانت از مردم در برابر هزینه های سلامت اشاره کرد.

وی بیان کرد: ۵۵ هزار نفر از اقشار مختلف در استان بوشهر که تحت پوشش بیمه نبوده و شغل ثابت و درآمد کافی برای پرداخت حق بیمه نداشتند، در قالب برنامه بیمه سلامت همگانی تحت پوشش قرار گرفتند که در مجموع با احتساب سایر بیمه‌ها ۵۰۰ هزار نفر در استان بوشهر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

رمضانی اضافه کرد: صندوق کارکنان دولت ۸۰ هزار نفر، صندوق روستایی و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ۳۴۰ هزار نفر، صندوق سایر اقشار شامل مددجویان بهزیستی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و طلاب و دانشجویان حدود ۲۰ هزار نفر را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به بهبود پوشش خدمات درمان نازایی و داروهای مرتبط و همچنین هزینه بیماران صعب‌العلاج و بیماران خاص، خاطرنشان کرد: داروهای بیماران خاص تقریباً به‌صورت ۱۰۰ درصد تحت پوشش سازمان قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ادامه داد: داورهای شیمی‌درمانی و بیماران سرطانی بیش از ۹۰ درصد و برخی از داروها تا ۹۵ درصد تحت پوشش سازمان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شیمی درمانی به صورت ۱۰۰ درصد تحت پوشش بوده و رایگان ارائه می‌شود، افزود: توجه به سلامت و پیشگیری از اهداف سازمان است و حرکت‌های خوبی انجام شده است.

رمضانی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش ما صندوق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند که در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده با آنها خدمت ارائه می‌کنیم.

وی از تلاش برای بهبود وضعیت استقرار پزشکان در مناطق محروم خبر داد و اضافه کرد: بیش از شش میلیارد تومان در سال ۹۴ برای بهبود شرایط فیزیکی و فضای مراکز بهداشتی درمانی روستایی هزینه کرده‌ایم.