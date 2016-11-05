بزرگداشت هوشنگ میرزایی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به پاس حضور موثر هوشنگ میرزایی در حوزه فیلم کوتاه، بزرگداشت و مرور آثار این هنرمند در چهارمین روز سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می شود.

در این برنامه سه فیلم مستند «با خدا می رقصم»، «تفتان» و «ژین» به کارگردانی هوشنگ میرزایی روز جمعه ۲۱ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روی پرده می رود.

هوشنگ میرزایی متولد ۱۳۵۰ در کوهدشت، کارشناسی کارگردانی از دانشکده صدا و سیما دارد و عضو انجمن مستند سازان سینمای ایران، داور بخش جنبی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، داور هجدهمین جشن خانه سینما، کارشناس ارزیابی اداره کل سیمای استان ها و ... بوده است.

از آثار او می توان به «با خدا می رقصم»، «سازنه؛ روناکم، «چیزی شبیه چشم هایم»، «تفتان»، «فاصله»، «آنارام»، «سپیدار»، «مرثیه ای برای خاک»، «آلفارد»، «عیدانه»، «شهر خاموش». «به دیدار خورشید»، «سنگ و سلاح»، «سیب و رویا»، «هیچ راهی دور نیست»، «در اندوه بم» و ... اشاره کرد.

جایزه بهترین فیلم کوتاه دومین جشنواره سینمای مستند کیش، جایزه هشتمین جشنواره سراسری سینمای دفاع مقدس، جایزه بهترین فیلم در ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوانان سنندج، جایزه بهترین فیلم در جشنواره مون دنس آمریکا، تندیس سیمین جشنواره فیلم رشد، مدال طلا جشنواره ورد فست آمریکا، جایزه بهترین فیلم در نهمین جشنواره کورتو ایمولا کشور ایتالیا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره اکس ان پروانس - توث کورت فرانسه، جایزه بزرگ جشنواره فیلم مسکو، جایزه بهترین فیلم افرا طلایی در جشنواره یاهورینا بوسنی و هرزگوین، جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند در سی امین جشنواره فیلم کوتاه تهران، جایزه ویژه بخش بین الملل در سی امین جشنواره فیلم کوتاه تهران، جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم های مستقل تسالونیکی یونان، جایزه بزرگ جشنواره فیلم های مستند جشنواره تصاویر احساس آتن به ریاست آنجلوپولوس، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره کلگری کانادا، جایزه تماشاگران جشنواره فیلم مستند میراداس داک اسپانیا، جایزه نهمین جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی یزد و جایزه بهترین فیلم جشنواره کم توان های صربستان از جمله افتخارات سینمایی هوشنگ میرزایی است.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.