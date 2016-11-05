قدرتمندترین راکت چینی به فضا پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کریستین ساینس مانیتور، چین به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور در عرصه فضا و اکتشافات فضایی همچون ناسا و اروپا به دورنمایی فراتر از مدار زمین فکر می کند.

این کشور به تازگی و در راستای تحقق بخشیدن به رؤیای سفر به مریخ راکتی را به فضا پرتاب کرد که گفته می شود یکی از قدرتمندترین راکتهای ساخت دست بشر محسوب می شود.

این راکت ۵.۶ متری که Long March ۵ نام دارد با موفقیت از مرکز پرتاب فضایی ونچانگ چین به فضا پرتاب شد.

بر اساس آنچه که دانشمندان چینی عنوان کرده اند این راکت قابلیت حمل تا ۲۵ تن محموله های باری به مدار پایین زمین را دارد.

در جریان پرتاب این راکت ماهواره ای راهی مدار زمین شد که از آن برای آزمایش طیف متنوعی از فناوریها و اهداف علمی استفاده می شود که از آن جمله می توان به مشاهده دقیق زباله های فضایی و پیش رانش الکتریکی اشاره کرد.

ساخت این راکت بخشی از برنامه فضایی چین محسوب می شود که با سرعت خیره کننده ای در حال رشد و توسعه است.

چین در نظر دارد تا سال ۲۰۲۲ ایستگاه فضایی سرنشین دار خود را در مدار زمین راه اندازی کند. همچنین انجام مأموریت بدون سرنشین در مریخ در حد فاصل ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ از دیگر برنامه های مهم این کشور بزرگ آسیایی محسوب می شود.