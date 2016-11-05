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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

«پل خواب» و «فهرست مقدس» پروانه نمایش گرفتند

«پل خواب» و «فهرست مقدس» پروانه نمایش گرفتند

پروانه نمایش دو فیلم «پل خواب» و «فهرست مقدس» صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پروانه نمایش در جلسه چهارشنبه ۵ آبان ماه که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش دو فیلم «فهرست مقدس/ انیمیشن» به تهیه کنندگی  و کارگردانی محمد امین همدانی در ژانر کودک و نوجوان (قصص قرآنی) و «پل خواب» به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و کارگردانی اکتای براهنی در ژانر اجتماعی صادر شد.

«پل خواب» به کارگردانی اکتای براهنی برای اولین بار در بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد. «فهرست مقدس» هم نیز سال گذشته حضور موفقی در جشنواره فجر داشت.

کد مطلب 3815629

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