۳۰ بنای تاریخی آذربایجان غربی در وضعیت بحرانی قرار دارند

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مرمت وبازسازی آثار تاریخی استان عنوان کرد: از مهمترین بناها و آثار تاریخی در معرض خطر استان که نیاز به نجات بخشی و حفاظت اضطراری دارند، می توان به مسجد جامع ارومیه، پل های تاریخی استان، کاخ موزه باغچه جوق ماکو، مقبره سردار بوکان، خانه کبیری و بازار تاریخی خوی اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه شرایط زیست محیطی استان روند تخریب بناها و آثار تاریخی استان را تسریع کرده است عنوان کرد: پلهای تاریخی در معرض تهدید سیلابها بوده است که باید مرمت و طرحهای حفاظتی در آنها اجرایی شود.

بودجه تخصیص یافته به مرمت و احیا بافتهای تاریخی استان محدود بوده، همکاریهای مردم و حمایتهای دولت و بویژه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم توجه ویژه مسئولان نسبت به صیانت و حفاظت از آثار و بناهای تاریخی استان گفت: متاسفانه بودجه تخصیص یافته به مرمت و احیا بافتهای تاریخی در استان بسیار محدود بوده و همکاریهای مردم و حمایتهای دولت و بویژه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب پاسخگوی مشکل فاضلاب بازار تاریخی ارومیه باشد

وی در خصوص آتشسوزی بازار تاریخی ارومیه و آخرین وضعیت این بنای تاریخی نیز گفت: برای بیان آخرین جزییات در این خصوص منتظر گزارش نهایی کارشناسی و فنی آتش نشانی هستیم.

جباری با بیان اینکه در اثر آتش سوزی خود بنای تاریخی بازار ارومیه دچار آسیب جدی نشده است افزود: براثر آتش سوزی که هنوز علت قطعی آن مشخص نشده بخشی پوشش ایزوگام و نیز شیروانی پشت بام این بنای تاریخی دچار آسیب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مشکل فاضلاب بازار تاریخی ارومیه نیز گفت: به خاطر بسته شدن کانال سنتی فاضلاب و نیز نبود روش اصولی برای دفع آب های سطحی طی سالهای گذشته برخی سازه های بازار به دلیل رطوبت و نفوذ آب در خطر جدی فروپاشی قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: در این راستا این اداره کل با حمایت استانداری در نظر دارد با همکاری دستگاه های مرتبط اجرایی به ویژه دستگاه های خدمات رسان در قالب کمیته نجات بخشی بازار تاریخی ارومیه ضمن رفع مشکلات زیرساختی این اثر تاریخی اقدام اساسی برای رفع آسیب های وارده بر آن انجام دهد.

کمیته نجات بخشی بازار تاریخی ارومیه تشکیل شده است

جباری عنوان کرد: برای مرمت و جلوگیری از تخریب این بنای تاریخی کمیته نجات بخشی بازار تاریخی ارومیه تشکیل شد و مقرر شده است شرکت آب و فاضلاب استان با اخذ مجوزهای لازم برای حفاری در این بنای تاریخی مشکل فاضلاب را برطرف کند.

شرکت آب و فاضلاب استان در مقابل اجرای شبکه فاضلاب بازار تاریخی ارومیه بر اساس مصوبات کارگروه پیگیر و پاسخگو باشد.

وی با اعلام اینکه هنوز این شرکت اقدام به اخذ این مجوزها نکرده است تاکید کرد: در این راستا شرکت آب و فاضلاب استان در مقابل اجرای شبکه فاضلاب این بنای تاریخی بر اساس مصوبات کارگروه پیگیر و پاسخگو باشد.

جباری با اشاره به اینکه مرمت کلی این بنای تاریخی در دست اجراست افزود: بازار تاریخی ارومیه به وسعت سه هکتار و ۴۶ راسته است و نمی توان به طور قطعی اعلام کرد که مرمت کل بنا در چه شرایطی قرار دارد هم اکنون مرمت راسته های نظمی افشار و سرای نوبخت مرمت شده و براساس نیاز سایر بخش های بنا نیز مرمت می شود.

آذربایجان غربی یک هزار و ۴۷۰ اثر، شامل بناها، تپه ها و محوطه های تاریخی دارد که تپه حسنلو، تخت سلیمان تکاب و قره کلیسا از مهمترین این بناهای تاریخی به شمار می روند.