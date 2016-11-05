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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

با هدف آشنایی با شبه عرفان ها؛

برنامه «توهم خرافه» در مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه برگزار می شود

برنامه «توهم خرافه» در مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه برگزار می شود

مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه در ادامه فعالیت های فرهنگی هنری، برنامه «توهم خرافه» را برگزار می کند.

به گزارش  خبرگزاری مهر، مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه در ادامه فعالیت های فرهنگی هنری، برنامه «توهم خرافه» را برگزار می کند.

این برنامه با هدف آشنا سازی شهروندان با شبه عرفان ها، خرده فرهنگ ها، عرفان های نوظهور یکشنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ آبان ماه برگزار می شود.

گفتنی است این برنام به موضوع تغییرات فرهنگی می پردازد و کارشناس برنامه پس از اتمام به پرسش مخاطبین پاسخ می دهد.

علاقه مندان می توانند به نشانی: شهرک حکیمیه، بلوار نور، بوستان نور، مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۷۷۰۰۷۷۱۰ تماس حاصل کنند.  

کد مطلب 3815667

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