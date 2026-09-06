به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که حملات نیروهای مسلح این کشور، بر مواضع و مراکز تجمع فرماندهان مزدوران عربستان متمرکز است و اهداف بر اساس اطلاعات و دادههای دقیق عملیاتی تعیین میشوند.
این منبع افزود: حملات یمن به سرکردگان وابسته به عربستان، بخش قابل توجهی از آمادگیهای آنها برای ورود به نبرد زمینی را ناکام گذاشته است.
وی تأکید کرد که تمامی تحرکات نظامی وابسته به عربستان از نظر نیروهای مسلح یمن «هدف مشروع» محسوب میشود.
این مقام نظامی یمنی همچنین با اشاره به احتمال تشدید درگیریها گفت: نیروهای مسلح یمن به تشدید تنش، پاسخ متناسب خواهند داد و در صورت تصمیم عربستان برای ورود به یک جنگ فراگیر، گزینههای صنعاء متعددخواهد بود.
این منبع تصریح کرد که نیروهای مسلح یمن از سامانهای یکپارچه از تسلیحات برخوردار هستند که توانایی مقابله با انواع مختلف جنگها و نبردها را دارد.
وی در پایان از افرادی که وطن خود را ترک کرده و در برابر مردم یمن ایستادهاند خواست به کشور بازگردند.
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