  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

منبع یمنی: درصورت ورود عربستان به جنگ فراگیر، گزینه‌های ما متعدد است

منبع یمنی: درصورت ورود عربستان به جنگ فراگیر، گزینه‌های ما متعدد است

یک منبع یمنی گفت که نیروهای مسلح این کشور به تشدید تنش، پاسخ متناسب خواهند داد و در صورت تصمیم عربستان برای ورود به یک جنگ فراگیر، گزینه‌های صنعا متعددخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که حملات نیروهای مسلح این کشور، بر مواضع و مراکز تجمع فرماندهان مزدوران عربستان متمرکز است و اهداف بر اساس اطلاعات و داده‌های دقیق عملیاتی تعیین می‌شوند.

این منبع افزود: حملات یمن به سرکردگان وابسته به عربستان، بخش قابل توجهی از آمادگی‌های آنها برای ورود به نبرد زمینی را ناکام گذاشته است.

وی تأکید کرد که تمامی تحرکات نظامی وابسته به عربستان از نظر نیروهای مسلح یمن «هدف مشروع» محسوب می‌شود.

این مقام نظامی یمنی همچنین با اشاره به احتمال تشدید درگیری‌ها گفت: نیروهای مسلح یمن به تشدید تنش، پاسخ متناسب خواهند داد و در صورت تصمیم عربستان برای ورود به یک جنگ فراگیر، گزینه‌های صنعاء متعددخواهد بود.

این منبع تصریح کرد که نیروهای مسلح یمن از سامانه‌ای یکپارچه از تسلیحات برخوردار هستند که توانایی مقابله با انواع مختلف جنگ‌ها و نبردها را دارد.

وی در پایان از افرادی که وطن خود را ترک کرده و در برابر مردم یمن ایستاده‌اند خواست به کشور بازگردند.

کد مطلب 6939496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها