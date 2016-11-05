برپایی سومین کارنمای پژوهشی اعضای زیر ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک اطمینانی مدیر بخش نمایشگاهی انجمن هنرمندان نقاش ایران گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف پژوهشی در این کارنماها مشاهده و آرشیوکردن اطلاعات درباره‌ مناسبات اعضا با نقاشی و انجمن است. این آرشیو بستر خوبی برای پژوهش درونی و آسیب‌شناسانه‌ انجمن فراهم می‌کند. ارائه آثار اعضای زیر ۴۰ سال در کارنمای بعدی یعنی چهارم به پایان می‌رسد و می‌شود با پردازش داده‌های جمع‌آوری شده به یک جمع‌بندی نسبی درباره‌ نیمی از اعضای انجمن رسید.

وی ادامه داد: در این ۱۸ سال تعداد اعضای انجمن از ۲۰۰ به هزار نفر رسیده که نیمی از آن‌ها را جوانان زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند. این‌ها درباره‌ انجمن چگونه فکر می‌کنند؟ از آن چه انتظاری دارند و تا چه اندازه حاضر به همکاری با آن هستند؟ و اگر مایل به همکاری نیستند، دلیل ماندنشان در انجمن چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ آیا این افراد در ۲ سال گذشته به‌طور حرفه‌ای فعال بوده‌اند؟ اگر نبوده‌اند، آیا لااقل ۵ اثر که به‌صورت یک مجموعه باشد نقاشی کرده‌اند؟ چه موضوعاتی را انتخاب کرده‌اند؟ چگونه خود را بیان کرده‌اند و کیفیت آثارشان چگونه بوده است؟

اطمینانی بیان کرد: طرح جامع «کارنماهای پژوهشی» فرصتی برابر برای ارائه آثار همه‌ اعضای انجمن ایجاد کرده است تا در کنار هم، از خوب تا بد، دیده و سنجیده شوند. از اعضا به‌طور رندوم دعوت می‌شود تا با شرکت در کارنمای مربوطه و به انتخاب خود، آثار ۲ سال اخیرشان را نمایش دهند تا انجمن بتواند ضمن تشکیل آرشیوی منظم و به‌روز، بسترهای مناسب را برای معرفی شرکت‌کنندگان به گالری‌ها، مؤسسات هنری و مجموعه‌داران ایجاد کند.

این هنرمند نقاش ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این کارنماها این است که بتواند به‌تدریج کمیته‌ای منظم و کارآمد با ساختاربندی‌ تخصصی و تعریف‌شده ایجاد کند. تیمی که دستورالعمل داشته باشد و بتواند ‌نمایشگاه‌های بزرگ برگزار کند، چرا که تا به‌حال در هر کارنما به‌طور متوسط ۵۰ نقاش با ۲۸۰ اثر شرکت داشته‌اند.

عاطفه مجیدی‌نژاد، عباس نسل شاملو، بنفشه جهانگیری، بیان گلاوی،بهرنگ پوررستم، فرزانه محجوبی، هنگامه قدرتی، جلال موسوی، شیوا خدیویان، نسیم میرزایی، نازنین نجدمفرح، سیروس ولی‌زاده، امین رستمی‌زاده، سعیده حاتمی، سارا باقرپناه، ساناز حاتمی، گلنسا خداشناس شیرازی، سیروان کنعانی، بابک کبود، سالومه پزشکپور، آهو حامدی، حمید حلیمی، سمیرا دریا، آزاده اعتباریان، زهرا حسینی، شهرزاد رنجبر، غزاله دهپور دیلمی، صدیقه آهنگری شیرازی، حسین خوشرفتار، گلسا خداشناس شیرازی، محبوبه خاکدامن، محمود حق‌وردی‌لو، مریم خیری، مهدی راحمی، مهشید خطیری‌نژاد، می‌سم نژادرسولی، نرگس حاجی ملاحسین، الهام شفاعی، آیین فاضل، بهمن طالبی‌نژاد، سارا سهیلی‌فر، سحر شادمان، شهرزاد بیاتی، وحیده فتحی و آزاده بهمن‌پور هنرمندان شرکت‌کننده در این کارنما هستند.

سومین کارنمای پژوهشی از ۱۹ تا ۲۹ آبان‌ماه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ در خانه هنرمندان ایران به نشانی طالقانی، موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر میزبان علاقه‌مندان است. افتتاحیه این «کارنما» ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۱۷ تا ۲۰ است.