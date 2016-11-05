مشارکت رسانه ها در پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت چشمگیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت، سید مهدی جعفری، مدیر روابط آزمون سراسری قرآن و عترت ضمن ابراز خرسندی از حضور جدی فعال رسانه در امر اطلاع رسانی گفت: یقینا استقبال بیش از ١٤٥ هزار نفری داوطلبان برای حضور در آزمون امسال، گواه این است که اصحاب رسانه در پوشش این رویداد ملی قرآنی موفق عمل کردند.

جعفری خاطر نشان کرد: پخش برنامه شمیم فهم قرآن از شبکه قرآن سیما، ٢٠ نوبت تیزر پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت از سوی اداره کل پخش بازرگانی سازمان صدا و سیما از شبکه های ١،٢، ٣ و٥ ؛ پخش تیز آزمون از شبکه های استانی سراسر کشور در چندین نوبت از شهریورماه تا مهرماه و همچنین گفتگوهای زنده از شبکه های رادیویی تهران، ایران، فرهنگ، قرآن و معارف از فعالیت های کمیته روابط عمومی در آزمون امسال بود.

مدیر روابط آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار داشت که اطلاع رسانی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص ثبت نام کارکنان دستگاه های اجرایی برای تمام نهادها و سازمان های و دوایر دولتی در تهران و استان ها از دیگر برنامه های این کمیته بود.

وی گفت: در حوزه ستاد خبری نیز با تولید ١٥٠ خبر از روند فعالیت های صورت گرفته در ستاد خبری آزمون و هماهنگی با رسانه ها جهت انعکاس هر چه بهتر فعالیت ها و اخبار ستاد اجرایی گام مهمی در آزمون امسال نسبت به آزمون های سال های قبل برداشته ایم.

جعفری در پایان با تشکر از هماهنگی و همدلی اعضای کمیته های مختلف آزمون امسال،پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت را فتح بابی در روند اطلاع رسانی در فعالیت های آزمون های سراسری قرآن و عترت دانست.