نشست هماهنگی کنگره ماکالو و بزرگداشت قهرمان فقید ابوالفضل گوزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز یکشنبه اظهار کرد: زیبایی کوهنوردی در تیمی بودن آن است؛ هرچند کوهنوردی میتواند به صورت فردی انجام شود، اما بخش مهمی از زیبایی و فلسفه این ورزش در همراهی و پشتیبانی اعضای تیم از یکدیگر معنا پیدا میکند.
وی افزود: سیاستمداران و مدیران نیز اگر همانند کوهنوردان به صورت تیمی و همدلانه فعالیت کنند و در سختیها پشت یکدیگر بایستند، میتوانند بر مشکلات غلبه کرده و قلههای موفقیت را فتح کنند.
معاون استاندار آذربایجان شرقی یکی از مهمترین ویژگیهای کوهنوردان را احترام به طبیعت و کوهستان عنوان کرد و گفت: کوهنوردان واقعی خود را حافظ طبیعت میدانند و تلاش میکنند محیط کوهستان را از آسیب و تخریب در امان نگه دارند؛ این نگاه ارزشمند باید در جامعه نیز ترویج پیدا کند.
کرمی با اشاره به جایگاه کوهنوردی آذربایجان شرقی در سطح ملی و بینالمللی خاطرنشان کرد: امروز نام کوهنوردان بزرگی از آذربایجان شرقی همچون عظیم قیچیساز در دنیا طنینانداز است و این موضوع نشاندهنده ظرفیت و جایگاه بالای کوهنوردی استان در عرصههای جهانی است.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره قهرمان فقید ابوالفضل گوزلی، گفت: گوزلی در صعود به ماکالو، با ایثار و فداکاری خود برای نجات جان دیگران تلاش کرد و در شرایط سخت، جان دیگران را به خطر نینداخت و نامی ماندگار از خود در تاریخ کوهنوردی ایران بر جای گذاشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: نام و یاد ابوالفضل گوزلی نباید تنها امسال گرامی داشته شود، بلکه باید با برنامهریزی مناسب، یاد این قهرمان فقید را همهساله زنده نگه داریم و منش و روحیه ایثار و جوانمردی او را به نسلهای آینده معرفی کنیم.
کرمی در پایان با اشاره به نگاه ویژه استاندار آذربایجان شرقی به حوزه ورزش گفت: استاندار محترم دیدگاه ویژهای نسبت به ورزش دارند و ما نیز با همین نگاه، حمایت از ورزش و ورزشکاران استان را دنبال میکنیم و تمام توان خود را برای پشتیبانی از جامعه ورزش و توسعه ظرفیتهای ورزشی آذربایجان شرقی به کار خواهیم گرفت.
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