به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي فيلم " كوتوله " با شركت" ويل فارل " برجديدترين پروژه " راسل كرو" تحت عنوان " ارباب وفرماندار: سمت دوردنيا " پيشي گرفت ودراولين هفته نمايش، صدرنشين جدول فروش شد.

" كوتوله " داستان كودكي است كه توسط كيف بابا نوئل به قطب شمال منتقل شده ودرآنجا توسط يك كوتوله بزرگ مي شود.

اوپس ازمدتي درمي يابد كه قدش سه برابرقد اعضاي خانواده اش است ازهمين روتلاش را براي يافتن خانواده واقعي اش آغازمي كند.

اين اثركه نام "جان فاوريو" را درمقام كارگردان دارد تحت نظارت شركت فيلمسازي نيولاين جلوي دوربين رفت.

اين فيلم درقطب شمال با فروش 2702 ميليون دلارمواجه شد.اين درشرايطي است كه فيلم " ارباب وفرماندار" با كسب 25.7 ميليون دلاردرگيشه فروش به جايگاه دوم جدول قناعت كرد.

اين اثرداستان زندگي وماجراجويي هاي يك كاپيتان انگليسي را دردوران ناپلئون روايت مي كند." ارباب وفرماندار" براساس كتاب " پاتريك اوبرايان " جلوي دوربين رفت.

فيلمهاي " شورش ماتريكس " با فروش 16.3 ميليون دلار،" برادرخرس" با فروش 12 ميليون دلار، " لوني تونز: بازگشت به حركت " با فروش 9.5 ميليون دلاربه ترتيب مقامهاي سوم ، چهارم وپنجم جدول فروش را ازآن خود كردند.