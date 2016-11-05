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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه:

دانشگاه‌های خوب در استان کرمانشاه صندلی خالی ندارند

دانشگاه‌های خوب در استان کرمانشاه صندلی خالی ندارند

کرمانشاه- رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: دانشگاه‌های خوب در استان کرمانشاه صندلی خالی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اختری امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در سطح کشور صندلی‌های خالی دانشجویی به طور متوازن توزیع نشده است.

وی بیان کرد: در متوسط کشور نسبت دانشجو اعم از خصوصی، دولتی، پیام نور و آزاد به جمعیت ۶۱۰۰ دانشجو در ۱۰۰ هزار است اما در استان کرمانشاه ۵۲۰۰ است.

اختری افزود: در استان کرمانشاه صندلی خالی دانشگاهی داریم اما مختص دانشگاه‌های خوب نیست و به عبارت دیگر دانشگاه‌های خوب استان صندلی خالی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه به توسعه کمی و کیفی در آموزش عالی استان نیاز داریم، افزود: آموزش عالی می‌تواند چالش چهار و یا پنجم استان کرمانشاه باشد.

اختری اولین فاکتور برای بحث مهاجرت را تحصیلات تکمیلی دانست و تصریح کرد: از دلایل مهاجرت از استان تقاضا برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی است.

وی بیان کرد: ما برای پذیرش دانشجوی خارجی آماده نیستیم و خوابگاهای ما حتی سرویس بهداشتی فرنگی ندارد و خود را آماده نکرد برای دانشگاه بین المللی شدن آماده نکردیم.

کد مطلب 3816128

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