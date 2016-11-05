به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اختری امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در سطح کشور صندلی‌های خالی دانشجویی به طور متوازن توزیع نشده است.

وی بیان کرد: در متوسط کشور نسبت دانشجو اعم از خصوصی، دولتی، پیام نور و آزاد به جمعیت ۶۱۰۰ دانشجو در ۱۰۰ هزار است اما در استان کرمانشاه ۵۲۰۰ است.

اختری افزود: در استان کرمانشاه صندلی خالی دانشگاهی داریم اما مختص دانشگاه‌های خوب نیست و به عبارت دیگر دانشگاه‌های خوب استان صندلی خالی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه به توسعه کمی و کیفی در آموزش عالی استان نیاز داریم، افزود: آموزش عالی می‌تواند چالش چهار و یا پنجم استان کرمانشاه باشد.

اختری اولین فاکتور برای بحث مهاجرت را تحصیلات تکمیلی دانست و تصریح کرد: از دلایل مهاجرت از استان تقاضا برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی است.

وی بیان کرد: ما برای پذیرش دانشجوی خارجی آماده نیستیم و خوابگاهای ما حتی سرویس بهداشتی فرنگی ندارد و خود را آماده نکرد برای دانشگاه بین المللی شدن آماده نکردیم.