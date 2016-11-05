دمای هوا ۶ درجه کاهش می یابد/ ورود سامانه بارشی جدید به گلستان

محمود محمدقلی پور در رابطه با الگوهای پیشیابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: سامانه بارشی جدیدی از اواخر شب شنبه به استان نفوذ میکند که بسیار ضعیف است و امواج این سامانه باعث میشود در برخی نواحی شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده باشیم.
وی افزود: بامداد یکشنبه امواج اصلی سامانه به استان نفوذ میکند و پیشبینی میکنیم در طول روز یکشنبه و دوشنبه شاهد بارش باران در سطح استان باشیم.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی گلستان از کاهش چهار تا ۶ درجهای دما طی این مدت خبر داد و گفت: با عبور این سامانه ناپایداری موجکوتاهی استان را در برمیگیرد و انتظار می رود از دوشنبهشب و روز سهشنبه به دلیل مرطوب شدن هوا رشد ابر داشته باشیم، همچنین بارشهایی را به شکل پراکنده در مناطق کوهستانی شاهد خواهیم بود.
محمدقلی پور اظهار کرد: از اواخر روز سهشنبه شرایط جوی عادی میشود و طبق الگوهای فعلی برای آخر هفته شرایط پایداری را برای استان پیشبینی میکنیم.
لازم به ذکر است در حال حاضر دمای شهر گرگان ۱۴ درجه سانتیگراد و جهت باد جنوب غربی است.
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