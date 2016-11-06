دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۰۳ عضو هیئت علمی شاخص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فاتح ظهر یکشنبه در نشست دانشجویان دانشگاه های شاهرود و میامی با استاندار سمنان به میزبانی تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن بیان اینکه حضور دانشگاه آزاد، پیام نور و صنعتی شاهرود در کنار هم، ظرفیتی عظیم را با بیش از ۳۱هزار دانشجو برای شرق استان به وجود آورده است، ابراز داشت: دانشجویان توانمند و اساتید برجسته این دانشگاه ها امروز در راستای حمایت از تولید با ارائه طرح های فناورانه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

وی افزود: دانشگاه امروز مظهر تولید علم و دانش است که ارتباط آن با جامعه و به خصوص اقتصاد می تواند نتایج بسیار خوبی را در سطح جامعه رقم بزند که در این راستا برای مثال قرار داد ها و تفاهم نامه های همکاری برون استانی فراوانی در بدنه دانشگاه صنعتی شاهرود با وزارت نفت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وزارت نیرو، وزارت صنایع و ... منعقد شده که می تواند آثار و برکات علمی و فناوری فراوانی برای استان سمنان به همراه داشته باشد.

رفع مشکلات دانشجویان رسالت مسئولان دانشگاه ها است

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین درباره اقدامات رفاهی و علمی صورت گرفته در این مجموعه طی یکسال اخیر، گفت: در این مدت ساخت و سامندهی کتابخانه، سلف سرویس دانشگاه و همچنین پردیس با امکاناتی مانند اتاق مطالعه، پارکینگ، فضا سازی، گلزار شهدای گمنام، خوابگاه، آزمایشگاه و ... صورت گرفته که خوشبختانه این طرح ها توانسته اند ظرفیت خوبی را به سرانه علمی شهرستان و این دانشگاه بیفزاید.

فاتج با بیان اینکه یکی از دغدغه های والدین در هر دانشگاهی، اسکان، خوابگاه و تغذیه فرزندانشان است، ابراز داشت: در این زمینه طی یکسال اخیر ۷۰۴ ظرفیت خوابگاهی به مجموعه دانشگاه صنعتی شاهرود افزوده شده که مهمترین آنها افزایش ۱۹۰ تخت در بازسازی فاز دوم مرکز تحقیقات و تغییر کاربری آن به خوابگاه، ایجاد ظرفیت اسکان ۱۹۰ نفر دیگر در خوابگاه استیجاری کوثر، افزایش ۶۰ نفری ظرفیت خوابگاه ریحانه، افزایش ۲۶۴ نفری اسکان ساختمان نیمه کاره ملکی شاهرود و خوابگاه بسطام هستند.

وی افزود: یکی دیگر از دغدغه های دانشجویان مقوله سرویس ایاب و ذهاب بود که در این زمینه نیز ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار توسط دانشگاه صنعتی شاهرود پرداخت شده که خوشبختانه توانسته ایم نظمی خوب را به سرویس های ایاب و ذهاب بدهیم.

فضای امنیتی بر دانشگاه صنعتی شاهرود حاکم نیست

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین درباره وضعیت این دانشگاه و مطالبات دانشجویی نیز گفت: فضای این دانشگاه امنیتی نیست و دلیل آن هم این است که طی سال‌های اخیر هیچ دانشجویی ستاره دار نشده و برای هیچ دانشجویی پرونده انضباطی گشوده نشده است.

فاتج بیان داشت: آزادی بیان و به خصوص نشاط تحصیلی و اجتماعی خوبی در بین دانشجویان این دانشگاه از هر طیف و گروهی موج می زند و همچنین باید گفت موافقت اصولی ایجاد سه تشکل دانشجویی نیز در سال جاری صادر شده تا دانشجویان در آزادی به فعالیت بپردازند.

وی افزود: دانشجو باید در دانشگاه آزادی بیان و فعالیت های تشکلی و سیاسی را تجربه کند چرا که قرار است در پایان دوران تحصیلش وارد جامعه شده و در پست های دولتی، غیر دولتی و مناسب اجتماعی و سیاسی فعالیت کند لیکن دانشگاه باید تمرینی برای آزاد اندیشی و آزادی بیان این قشر تاثیرگذار جامعه باشد.