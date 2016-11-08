۱۳۶ هزار خانوار در شهرستان ملارد سکونت دارند

آقامعلی سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهیمت آمار در تسهیل برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت وحصول موفقیت های هر چه بیشتر اظهار داشت:یکی از مولفه های حائز اهمیت درعرصه مدیریتی، به پیش بینی دقیق از الزامات و مقتضیات مورد نیاز معطوف می شود که حصول این امر با اِحصای آماری دقیق محقق خواهد شد.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری ملارد عنوان کرد:با عنایت به اهمیت موضوع آمارگیری و ضرورت برآوردی صحیح از جمعیت موجود، طرح آمار گیری نفوس و مسکن به صورت کلان در کشور عملیاتی شد که این موضوع به عنوان دستورکاری ویژه در شهرستان ملارد نیز کلید خورد.

وی افزود:آمار گیری در دو مرحله انجام شد که در مرحله نخست، به صورت اینترنتی و در مرحله دوم با حضور میدانی مأموران آمارگیری در درب منازل، در دستور کار قرار گرفت.

سلطانی گفت:بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده، قریب به ۳۰ درصد از جمعیت ساکن در شهرستان ملارد در ثبت نام اینترنتی مشارکت داشته اند.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری ملارد عنوان کرد:تا به امروز قریب به ۸۱ هزار و ۵۰۰ خانواده با سرشمارانِ میدانی که در درب منازل حضور پیدا کرده اند، همکاری داشته اند.

وی افزود:با احتساب سرانه۳.۳ نفر به ازای هر خانوار، تاکنون قریب به ۲۷۰ هزار نفر در طرح سرشماری نفوس و مسکن شرکت کرده اند.

سلطانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد جمعیت این شهرستان عنوان کرد:آخرین آمارگیری که به صورت رسمی در این شهرستان عملیاتی شد، به سال ۹۰ معطوف می شود که در آن مقطع، جمعیت ملارد و بخش صفادشت، مجموعا ۳۷۰ هزار نفر برآورد شد که پیش بینی می شود این میزان تا ۴۵۰ هزار نفر در سال جاری افزایش یابد.

وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع ۱۳۶ هزار خانوار در این شهرستان سکونت دارند که تلاش ما بر این امر استوار است تا با تلاش شبانه روزی، سطح خدماتی که به این میزان جمعیت ارائه می شود با رشد کمی و کیفی هر چه مطلوب تری همراه شود.