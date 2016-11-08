همایش تعامل دانشگاه و جامعه در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر عصر سه‌شنبه در آیین افتتاحیه انجمن اسلامی دانشجویان فرهنگیان بوشهر و همایش تعامل دانشگاه و جامعه در سالن آمفی تئاتر پردیس علامه طباطبایی بوشهر اظهار داشت: وقتی تاریخ تحولات اساسی را در جوامع بررسی می کنیم می بینیم که این تغییرات و تحولات عمدتا توسط جوانان و منشا دانشجویی دارند.

اکبر مولایی گفت: به عبارت دیگر می‌توان گفت که پایه همه تغییرات فرهنگی، اجتماعی و علمی در دانشگاه ها پایه ریزی می شود و لذا دانشجویان ما نیز باید در راستای تقویت مهارت های زندگی امروز گام هایی را بردارند.

مولایی بیان داشت: یکی از این گام ها ایجاد عرصه هایی است که جوانان دانشجوی ما فرصت پیدا کنند در مناسبت های اجتماعی ایفای نقش کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: فرصت‌هایی که در آن مسئولیت بپذیریم و به عنوان یک جوان و دانشجوی تربیت معلم احساس وظیفه در قبال محیطی که در آن هستیم، کنیم.

مولایی تصریح کرد: از جمله راه‌های تحقق این حس مسئولیت پذیری فعالیت در چارچوب انجمن ‌ها، تشکل ها و گروه های دانشجویی است که فرصتی به ما داده می شود که در زمینه مسائل پیرامونی هم تفکر، انتقاد، پیشنهاد کرده و مشارکت داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: بی شک اگر در دوران دانشجویی این فرصت را تجربه و تمرین نکنیم شاید در موقعیت های دیگر این فرصت به ما داده نشود.

مولایی متذکر شد: دانشگاه فرهنگیان نیز همگام با دیگر دانشگاه ها در ایجاد عرصه‌ای که دانشجویان ما در مناسبت های اجتماعی مشارکت داشته باشند و در مورد تحولات اطراف خود اندیشه و انتقاد کنند و در گروه ها با همسالان و همفکران خود به تحلیل این مسائل بپردازند تلاش کرده و گام برداشته است.

وی بیان کرد: دانشجویان قطعا می توانند نقش اجتماعی که قرار است در آینده بر عهده بگیرند، از همین انجمن ها و تشکل ها تمرین کرده و تعهد پیدا کنند و در همین راستا در آیین افتتاحیه انجمن اسلامی دانشجویان فرهنگیان بوشهر حضور داریم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: امیدواریم که این انجمن ها و کانون ها فرصتی را برای تک تک دانشجویان ما ایجاد کند که برای استحقاق حق و شناخت جایگاه خودشان در جامعه تلاش کرده و از این فرصت اجتماعی نهایت استفاده کنند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه بسیار خوشحالم که در آیین افتتاحیه انجمن اسلامی دانشجویان فرهنگیان بوشهر و همایش تعامل دانشگاه و جامعه حضور دارم، اظهار داشت: معلمی عشق، علاقه و پایداری می خواهد و شما دانشجویان کار سختی را انتخاب کرده اید و باید از همین حالا با مطالعات بسیار زیاد مجهز باشید؛ معلم باید دستش پر باشد و ابزار معلم دانش، صبر و حوصله است.

علی محمد نمازی گفت: رابطه و تعامل دانشجو با جامعه رابطه ای بسیار مهم و حیاتی است و باید بتوانیم این رابطه را متقابلا خوب تنظیم کنیم.

نمازی با اشاره به ویژگی های دانشجو بیان داشت: از جمله ویژگی های دانشجو می توان به نشاط جوانی، صافی باطن، صداقت درونی، عدالت خواهی، حق طلبی، تکامل جویی، آزادی خواهی، ظلم ستیزی، مبارزه با هر گونه غلبه و استیلا در قالب استثمار، استعمار و استبداد و عدم وابستگی دانشجو به خارج از دانشگاه است.

وی با بیان اینکه حرکت دانشجویی کشور ما در این ۹۰ سالی که دانشگاه در کشور ایجاد شده، همیشه موثر و بسیار کارساز بوده است، ادامه داد: دانشجویان در پیشرفت کشور و آگاهی بخشی، فرهنگسازی و در حرکت عمومی جامعه، در هدایت جامعه و در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار مفید و تاثیرگذار بوده است.

نمازی اضافه کرد: من به شما دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشجویان فرهنگیان بوشهر پیشنهاد می کنم که سوابق انجمن های اسلامی های قبل از انقلاب را نگاه کرده و ببینید که آنها چه برنامه ها، دغدغه ها و شعارهایی داشتند و به آنها توجه کنید.

وی تصریح کرد: دانشجو باید بیدار باشد و دانشجو مظهر عدالتخواهی است و بنابراین مواظب جامعه خود است و دانشجو فندانسیون آینده کشور است و اگر قرار است کشور خوب ساخته و آباد شود، فندانسیون قوی می خواهد و این فندانسیون شما دانشجویان هستید.

نمازی خاطرنشان کرد: باید ضمن خوب درس خواندن نقش میزان الحراره را داشته باشید؛ یعنی هر جا اشکال و ایرادی می بینید باید با شهامت وارد عرصه شوید و هر جا می بینید که قانون اساسی اجرا نمی شود دانشجو باید علامت و هشدار داده و این یکی از رسالت های دانشجو است.

وی تاکید کرد: تاثیر دانشجویان در پیشرفت کشور کم نیست و در تاریخ معاصر ما نیز دانشجویان و دانشگاه ها در پیروزی انقلاب اسلامی نقش به سزایی داشتند و چراغ راهنمای خانواده ها برای ورود به عرصه انقلاب و مبارزه با رژیم گذشته دانشجوها بودند.

نمازی در ادامه متذکر شد: هر خانواده ای که دانشجو در آن وجود داشت، آن خانواده انقلابی بود و لذا دانشجویان در تثبیت و پیشرفت نظام باز نقش تعیین کننده ای به ویژه در دوران دفاع مقدس داشتند.

وی تصریح کرد: امروز نیز همان نقش تاثیرگذار باید با روش ها و برنامه های دیگر ایفا شود و دانشجو باید امروز نماد عمومی و وجدان عمومی جامعه باشد و دانشجو وقتی حرکت کرد، علامت و هشدار داد و موضع درست گرفت، جامعه مسیر اشتباه نرفته و در مسیر صحیح حرکت می کند.

نمازی خاطرنشان ساخت: شما دانشجویان علاوه بر خوب درس خواندن، راهنما بودن، روشنگری کردن و ... باید سردمدار جنبش نرم افزاری و نظریه پرداز باشید.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: یکی از برنامه هایی که در دانشگاه ها باید به صورت جدی پیگیری شود، برپایی کرسی های آزاداندیشی و تحقیق و پژوهش است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان فرهنگیان بوشهر نیز در این همایش اظهار داشت: انجمن اسلامی با اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشی اصلاحی و اعتدالی دارد و معتقد به حضور تمامی نیروها و سلیقه ها در کنار هم برای پیشرفت کشور و استقرار حاکمیت قانون و قانون گرایی است.

مسعود زیلایی گفت: انجمن اسلامی که از سال ۱۳۲۰ تشکیل شده همواره در دوره های مختلف شهدای زیادی تقدیم راه استقلال و آزادی کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد انقلاب و در دوران دفاع مقدس تقدیم راه استقلال و آزادی وطن کرده است و ما به جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کمتر باور داریم.

زیلایی بیان داشت: ما پیگیری و تلاشی پایان ناپذیر برای قانون گرایی، خردگرایی و گسترش فضای نقد سیاسی و فرهنگی در جامعه و دانشگاه داریم...و دانشجوها به عنوان نیروهای تحصیل کرده و آکادمیک کشور همیشه در طول دوران دانشجویی به عنوان راهنما و روشن کننده راه مردم بوده و در کنار امام و بزرگان انقلاب برای اعتلای کشور تلاش کرده و خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشجویان باید حضور فعال در مسایل سیاسی و اجتماعی داشته باشند، تلاش می کنیم که این خطی مشی را در چارچوب ارزش های انقلاب اسلامی دنبال کنیم.

زیلایی متذکر شد: انجمن اسلامی تلاش می کند در یک فضای تعاملی با مسئولان دانشگاه، نهاد نمایندگی رهبری، بسیج و سایر تشکل ها و انجمن های دانشجویی در راستای بهتر شدن فضای دانشگاه در این سال در کنار هم تلاش کنند.

گفتنی است که در پایان این همایش نیز نشست پرسش و پاسخ دانشجویی حول محور همایش با حضور نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد.

در این همایش غلامی معاون اداره کل بهزیستی استان بوشهر، برزگرزاده بخشدار مرکزی شهرستان بوشهر، بنه گزی دبیر حزب کارگزاران سازندگی شعبه بوشهر، جمعی از مسئولان پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و دانشجویان این دانشگاه حضور داشتند.