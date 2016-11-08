به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش درباره انتخاباتِ در حال برگزاری ریاست جمهوری این کشور پیام توئیتری صادر کرد.

در پیام توئیتری «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در این خصوص آمده است: پیشرفت آمریکا وابسته به برگه‌ های رأی امروز شما است.

وی در ادامه این پیام آورده است: امروز، پیشرفت کشور به برگه‌ های رأی وابسته است. رأی دهید و مطمئن شوید که دوستان، خانواده و تمامی کسانی که می‌ شناسید نیز رأی دهند.

این در حالیست که در روزهای منتهی به امروز، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در یکی از مراکز تبلیغاتی وابسته به «هیلاری کلینتون» حاضر و در پاسخ به ابراز تنفر شرکت کنندگان از «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه این انتخابات به آن ها گفته بود که به جای هُو کردن وی پای صندوق های رأی رفته و در انتخابات شرکت کنند.