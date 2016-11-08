نگرانی درباره هک شدن آرای انتخاباتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بعضی از کارشناسان امنیتی می‌گویند که خطر هک شدن آرای انتخاباتی در آمریکا باید جدی گرفته شود.

به گزارش بی بی سی، هر چند منتقدان آنها گفته‌ اند که نگرانی چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما اینکه وزارت امنیت داخلی آمریکا آزمایش «سلامت سایبری» را در انتخابات امروز در سراسر این کشور به اجرا گذاشته است؛ دلیلی برای ابراز این نگرانی عنوان شده است.

لازم به ذکر است، رأی گیری در آمریکا از طریق حضور در باجه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

انتخابات در آمریکا با رأی غیرمستقیم مردم و از طریق «هیأت گزینشگران رئیس جمهور» (electoral college) انجام می‌گیرد.

مردم به نامزدهای مورد نظر خود در یک ایالت رأی می دهند؛ اما رئیس جمهور در نهایت با آرای «هیأت گزینشگران رئیس جمهور» انتخاب می شود. به این نحو که در ۴۸ ایالت و شهر واشنگتن نامزدی که برنده اکثریت آراء باشد، مجموع آرای هیأت مذکور را یکجا به خود اختصاص خواهد داد. همچنین نامزدی نیز که تا ۲۷۰ رأی «هیأت گزینشگران» (نصف به علاوه یک تعداد ۵۳۸ نفری کل گزینشگران) را به دست آورد، رئیس جمهور آمریکا خواهد شد.

در این فرایند همانطور که ترامپ نیز پیشتر به آن اذعان کرد، امکان تغییر در آرای اولیه مردم توسط «هیأت گزینشگران» وجود دارد؛ زیرا به لحاظ آماری، این امکان را به وجود می آورد که فردی بیشترین آرای مردمی را به دست آورد و در انتخابات شکست بخورد. نمونه بارز آن را نیز می توان در سال ۲۰۰۸ و نحوه شکست خوردن «ال گور» از «جرج بوش» پسر به تماشا نشست. در نتیجه تلاش در جلب نظر تنها ۵۳۸ نفر که اعضاء «هیأت گزینشگران رئیس جمهور» را تشکیل می دهند کافی است تا میهمان ۴ ساله کاخ سفید به آن راه یابد.