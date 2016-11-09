امیرحسین زمانی‌نیا در گفتگو با مهر درباره تاثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روند پسابرجامی صنعت نفت ایران، گفت: انتخاب هر یک از دو کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا عملا تاثیر عمده‌ای بر وضعیت پسابرجامی صنعت نفت و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی ندارد.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اعلام اینکه شرکت‌های نفتی آمریکایی عملا با صنعت نفت ایران هیچ گونه همکاری نمی‌کنند، تصریح کرد: حتی برای فعالیت و مشارکت احتمالی شرکت‌های نفتی آمریکایی در صنعت نفت ایران محدودیت و ممنوعیت‌هایی تعریف شده است.

این مقام مسئول در خصوص انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، اظهار داشت: دونالد ترامپ غیر قابل پیش بینی‌تر است.

به گزارش مهر، «دونالد ترامپ» درحالی امروز با پیشی گرفتن از رقیب خود «هیلاری کلینتون» به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحذه آمریکا انتخاب شده است که در طول چند ماه گذشته بخش‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران با برخی از شرکت‌های آمریکایی گفتگوهایی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای آغاز همکاری های جدید در دوران پسابرجام آغاز کرده اند.

بر این اساس دور جدید مذاکرات ایران و شرکت UOP به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های صاحب دانش و فنآوری آمریکا به منظور سرمایه گذاری و تامین تکنولوژی‌های نوین در صنعت پتروشیمی چند هفته قبل در حاشیه نمایشگاه پلیمر K آلمان آغاز شده است.

مهمترین محور گفتگوهای مسئولان شرکت UOP آمریکا، تامین تکنولوژی و فنآوری‌های جدید صنایع پتروشیمی به ویژه در زمینه تولید پروپیلن، همکاری و ارایه تکنولوژی در زمینه MTO و تبدیل متانول به انواع اتیلن و پلیمرها بوده است. یکی دیگر از محورهای گفتگوهای دوجانبه مقامات ایرانی و این شرکت صاحب دانش آمریکایی نحوه استفاده از تکنولوژی PDH و استفاده از پروپان در تولید پروپیلن در صنعت پتروشیمی کشور بوده است.

در همین حال مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه با شعبه اروپایی UOP مذاکره شده است، تاکید می کند: هیچ گونه مذاکره ای با شعبه آمریکایی این شرکت پتروشیمیایی انجام نگرفته است.

از سوی دیگر در طول چند ماه گذشته گفتگوهایی با مقامات شرکت های شورون آمریکا برای فروش غیر مستقیم نفت به یکی از پالایشگاه این شرکت آمریکایی در آفریقای جنوبی، شرکت هالیبرتون برای دریافت خدمات ویژه حفاری و شعبه اروپایی شرکت شلمبرژه انجام شده است.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت درباره حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران، گفته بود: «شرکت‌های آمریکایی اگر با ایران قرارداد ببندند تا زمانی که میدان را به تولید نرسانند هیچ بازپرداختی به آنها داده نمی شود، حتی اگر تولید شروع شود و به هر دلیل قطع شود باز پرداخت‌ها به این شرکتها متوقف می شود چون طبق قرارداد هیچ منبع دیگری برای باز پرداخت پول شرکت‌ها جز تولید نفت و گاز دیده نشده است؛ اگر کار توسعه متوقف شود آنها ضرر می‌کنند نه ما.»

به گفته این عضو کابینه دولت ما نمی توانیم راه را بر روی شرکت‌های آمریکایی ببندیم زیرا این که باعث از بین رفتن رقابت میان شرکت‌ها می‌شود و این به نفع ایران نیست.